中芯回应上海芯片厂生产：已闭环管理

中国上海地区已经封闭近一个月，多家芯片工厂也受到影响，中芯国际回应了上海芯片工厂的最新情况：生产运营正常，员工已进入闭环管理。

据中国证券报消息，中芯国际公告，公司3月18日就开始实施闭环管理，实现张江厂区和两个生活园区同步一体化闭环管理，闭环内员工总数占上海员工的60%以上，有力地保证了疫情期间的稳定运营。

目前公司生产运营正常，产能利用率保持在较高水平。

中芯国际介绍，闭环中的公司高管和员工身体力行，主动加入志愿者队伍，在保生产的同时揽下了包括厂区和生活区在内的组织核酸检测、维持班车秩序、垃圾清运等工作，保障了公司和所在社区疫情期间的正常运转。

上海市发布关于复工复产相关指引后，中芯国际积极梳理返厂人员，并为闭环外员工办理相关手续，安排员工乘坐班车返岗。目前，部分闭环外员工已陆续进入闭环管理。

3月8日晚，中芯国际在A股及港股同步发布公告，报告了2022年1至2月份的业绩，营收大涨59%，利润大涨95%，实现了2022开门红，这也是中芯国际首次发布月度营收数据。

公告显示，2022年1至2月，经中芯国际集成电路制造有限公司初步核算，前两个月集团营业总收入为12.23亿美元左右（约16.86亿新元），同比增长59.1%；归属于公司股东的净利润为3.09亿美元左右，同比增长94.9%。

