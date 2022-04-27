美驱逐舰过航台湾海峡 中国大陆军方：全程跟监警戒

据美国海军第七舰队在官网发布新闻稿，美军伯克级导弹驱逐舰桑普森号（USS Sampson）当地时间26日通过台湾海峡。新闻稿说，这显示了“美国对自由开放的印太地区的承诺”。美国军队在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动。

据“东部战区”微信公众号消息，中国大陆解放军东部战区新闻发言人施毅回应称，美“桑普森”号导弹驱逐舰26日过航台湾海峡并公开炒作，东部战区组织兵力全程跟监警戒。

施毅说，美国频频实施此类挑衅行径，向“台独”势力发出错误信号，蓄意破坏台海和平稳定，中国大陆坚决反对。战区部队随时保持高度戒备，坚决捍卫国家主权和领土完整。

据了解，桑普森号是美军尼米兹级（Nimitz-class）航空母舰林肯号（USS Abraham Lincoln）航舰打击群的一员。

林肯号今年1月3日按既定行程从美国加州圣地牙哥母港出发，前往印太地区，首度搭载美军陆战队F-35C闪电II联合攻击战斗机。

《欧亚时报》（The EurAsian Times）当时报道称，林肯号将与美国盟友及伙伴合作，强化航行自由、法治和其他构成印太地区安全基础的价值观。

这支航舰打击群包括导向飞弹巡洋舰莫比湾号（USS Mobile Bay）、海军第9舰载机联队（Carrier AirWing Nine），以及导向飞弹驱逐舰菲茨杰拉德号（USS Fitzgerald）、格瑞德里号（USS Gridley）、桑普森号（USS Sampson）和斯普鲁恩斯号 （USS Spruance）。

林肯号航舰打击群上周一（18日）曾与日本海上自卫队在菲律宾海和东海进行联合演训。美国海军称，像这类的双边行动，是美国与该地区盟友的安全保证，美国致力于维护一个自由和开放的印太地区，通过联合演训，展示双边伙伴关系的实力，提高威慑的可信度。

林肯号航舰打击群本月13和14日也曾与日本自卫队在日本海联合军演，被视为美日展示双方合作，对朝鲜进行牵制。这也是近五年来首度有美军航舰进驻韩国与日本之间的水域。

