美智库指中国大陆加强城市战能力剑指台湾

一份美国智库最新报告指出,中国大陆过去10年一直在加强城市战的研究、训练和准备,背后动机之一就是武统,然而城市战在台湾和盟友内部的重视程度不够,美国亟需通过交流培训和军售加强台湾的相关防御能力。

据美国之音报道,美国智库“战争研究所”(Institute for the Study of War)4月22日发表的研究报告指出,大陆过去对城市作战的经验有限,之所以产生兴趣原因之一就是任何针对台湾的军事行动,都可能涉及在城市的激烈战斗。

报告指出,台湾90%以上的人口居住在城市,城市战可能会带来特别严峻的挑战。

报告总结道,中国大陆近年来不断引进有关城镇战的新战术、加强训练、更新军备,增强包含搜集情报、对敌国发动信息战、实施精确打击和混合战争等多方面技能。

不过,美国在台协会(AIT)前处长、卡内基和平基金会研究副总裁包道格(Douglas Paal)说:“我认为中国已经改善了其机动性、后勤和联合作战能力,但他们的城市战能力是否有所提高,很难从训练活动来判断。我对此保持怀疑。”

包道格说,“台湾是一个非常艰苦的城市环境。而如果台湾投资后备力量和城市作战能力,应该会成为大陆一个非常难对付的目标。”