华为轮值董事长：成立华为军团整合产品能力

针对外界关心的华为军团，华为轮值董事长胡厚崑昨天（26日）说，华为在尝试一种新的组织形式，叫军团，实际上是一个集成团队，不光有销售，还有需求管理、行业解决方案开发、生态合作以及服务等资源。通过这种形式，把华为和伙伴的产品以及能力，整合到一起，形成针对性的解决方案。

根据中国新闻网报道，胡厚崑在华为全球分析师大会上对华为研发、芯片、终端、军团等外界关注的事情作出回应。

胡厚崑说，华为虽然面临经营上的困难，但在研发上的投入，没有减少反而在增加，从过去年收入占比10%，提高到去年的22%。财报数据显示，华为去年研发投入达1427亿元（人民币，约299亿新元），再创历史新高。

胡厚崑称，过去两年，因为芯片的短缺，华为的手机业务出现了重大下滑，这对消费者和华为来说都是很大的遗憾。但这同时也提供了一个机会，让华为重新思考终端业务，怎么为消费者带来更大的价值。

“我们认为，终端不仅仅只有手机，当用户被越来越多的电子设备包围的时候，需要的不是更多的终端，而是更为智能的体验，也就是以人为中心的全场景智慧化体验，这也正是华为终端的创新焦点。”

胡厚崑还表示，当前算力需求面临爆发式增长，今天一部智能手机的算力，已经远远超过了当年登月时主控计算机的能力。“我们预测到2030年，全球通用计算算力将增长10倍，AI算力将增长500倍，为了应对这个挑战，华为将重新定义计算架构，去突破计算性能和效率的瓶颈。”

对于目前5G网络，胡厚崑称，今天的带宽还做不到1Gbps无处不在，从今天到未来是一个巨大的挑战。华为愿景是是未来实现10Gbps无处不在的带宽。

“为此，两年前在无线领域，华为最先提出了5.5G，现在我们已经完成了5.5G的多项关键技术创新和验证。”胡厚崑称。

对于很多人关心的华为军团，此次胡厚崑表示，华为在尝试一种新的组织形式，叫军团，实际上是一个集成团队，不光有销售，还有需求管理、行业解决方案开发、生态合作以及服务等资源，特点是，每个团队针对一个特定行业，能够深入了解客户的需求。

至于为什么成立华为军团，胡厚崑称，华为在帮助客户数字化转型的实践中，发现很多问题，华为有很多技术，但这些技术，不能很好的匹配，解决不了客户的问题。

“通过军团这种新的组织运作模式，可以在纵向上缩短管理链条，让产品研发更好地响应客户需求；横向快速整合资源，识别关键业务场景，把华为和伙伴的产品以及能力，整合到一起，形成针对性的解决方案。”

胡厚崑称，这种运作模式当前已经收到了一些效果，例如完成的矿鸿操作系统，实际上解决了在煤矿作业环境下，各种各样设备联通的问题。