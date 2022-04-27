中国将稳定扩大国企招聘缓解高校毕业生就业压力

面对今年高校毕业生就业的严峻形势，中国人力资源社会保障部称，将引导毕业生到中小微企业、城乡基层就业，稳定扩大国有企业招聘，稳定事业单位、基层项目招聘招募。

据中新财经报道，人社部今天（27日）举行2022年一季度新闻发布会，就业促进司副司长陈勇嘉说，高校毕业生是宝贵的人才资源，就业关系到他们的价值实现，寄托着万千家庭的幸福，关系国家高质量发展。今年高校毕业生规模达到1076万新高，在国内外环境不确定性因素增多的情况下，促进就业的任务更重。

下一步，人社部重点有四个方面的举措：

一是加力渠道拓展。进一步完善毕业生就业创业的支持政策，推进政策落实打包快办，加快政策兑现，引导毕业生到中小微企业、城乡基层就业，稳定扩大国有企业招聘，稳定事业单位、基层项目招聘招募。支持毕业生自主创业、灵活就业。同时，针对疫情影响，指导各地调整优化公共部门考试招录的时间安排，为毕业生求职留出时间窗口。

二是加力岗位推送。继续推进公共就业服务进校园活动，将岗位信息、指导培训、创业扶持等服务送到毕业生身边。同时，接续开展城市联合招聘、民营企业招聘等活动，提早启动百日千万网络招聘，应对疫情影响线上线下大规模推送岗位，扩大社会参与面，推出更多有特色的行业专场招聘。

三是加力见习培训。深入推进百万见习岗位募集计划，针对毕业生工作经验积累的需要，募集一批高质量的见习岗位，推出一批国家级见习示范单位，提升毕业生实践能力。同时，针对毕业生职业发展的需要，积极组织参加技能培训，着力提升培训质量，拓展新职业培训，支持毕业生实现技能就业。

四是加力困难帮扶。对离校未就业毕业生，提早做好信息衔接，做实帮扶台账，畅通各类登记求助渠道，及时跟进提供实名制服务。对脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭、残疾等困难毕业生开展“一对一”就业援助，优先提供服务，优先推荐岗位。对长期失业青年，及时纳入就业失业管理服务，加强实践引导和分类帮扶，帮助他们更好地融入就业市场。

陈勇嘉说，人社部门将尽最大努力，创造积极条件，助力毕业生到各领域施展才华、建功立业。