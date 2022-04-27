上海达到社会面基本清零的区可有限开放

据上海市卫健委今早通报，上海昨天（26日）新增本土冠病确诊病例1606例和无症状感染者1万1956例，其中1253例确诊病例为此前无症状感染者转归，340例确诊病例和1万1798例无症状感染者在隔离管控中发现，其余在相关风险人群排查中发现。此外，昨天新增本土死亡48例。

根据央视新闻报道，上海市卫生健康委副主任赵丹丹在上海第166场疫情防控新闻发布会上介绍疫情防控最新情况说，3月1日至4月26日，上海市累计报告53万5600例冠病本土阳性感染者，其中4万4548例为确诊病例，49万1052例为无症状感染者。

据发布会介绍，上海昨天新增本土死亡48例。平均年龄80.85岁。48名患者合并患有严重的多脏器基础疾病，包括脑出血、脑梗后遗症、冠心病、心肌梗死、严重心功能不全、重度高血压、阿尔兹海默症、尿毒症、消化道出血、胰腺恶性肿瘤晚期等。其中一例曾接种过冠病病毒疫苗，其余均未接种。死亡的直接原因均为基础疾病。

赵丹丹说，过去五天上海市每天配置了近2万多个采样点，投入了10余万人次的采样队伍，匹配了500余万管的最大的检测能力，从采样检测的组织管理看，社区的组织越来越有序了，采送检报核五个环节的衔接也越来越顺畅，从采检的结果来看，累计筛查了5100余万人次，阳性检出率逐步下降。

报道称，上海市启动清零攻坚行动以来，效果日益显现，但当前疫情依然十分严峻，防控工作正处于较劲爬坡的关键时刻。

为进一步巩固扩大清零攻坚工作成效，尽早实现社会面基本清零，按照“统一指挥、分类施策、集中攻坚”的总体思路，对达到社会面基本清零的区实施“有限人员、有限区域、有限活动”；对未达到社会面基本清零的区，继续坚持采取“全域静态管理、全员检测筛查、全面流调排查、全民清洁消杀，全程查漏补缺”等综合防控措施。

下一步，在27日至30日，上海将采用“核酸+抗原”组合方式，分区开展筛查工作，并根据检测结果，动态调整“封控、管控和防范”三区范围。此外，为方便市民核酸检测，昨晚通过“上海发布”“健康上海12320”公布了首批534个常态化核酸采样点，后续还将动态公布。

此外，鉴于上海防控最新情况，经研究决定，原定5月7至8日举行的2022年上海市普通高中学业水平等级性考试延期举行，具体考试时间及安排另行通知。

