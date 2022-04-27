胡锡进：借赞北京贬上海的舆论节奏不可取

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进今天（27日）发文说，互联网上有一些人用赞北京来贬上海市，他对此很不赞成，认为这不利于全国抗疫一盘棋，而且也不符合事情本身的逻辑。胡锡进主张，在网上带这种舆论节奏的人自我克制，也希望公众保持独立思考，不做跟风。

胡锡进说，北京市对隐秘传播的疫情迅速做出事态严峻的判断，采取措施不隔夜，抗疫布局闪电般形成，而且在疫情最重的朝阳区内单划出一个管控区，人员不得走出，但内部管理相当人性化，超市等商业机构继续运转。作为朝阳群众的一员，胡锡进表示要给朝阳区政府和北京市政府这两天的雷厉风行表现点个大赞。

但胡锡进同时指出，北京与上海的情况不同。上海的遭遇战发生在北京的前边，它可以依据的经验及教训没有非常突出的样本。全国各地遭遇奥密克戎冲击时，如何应对，如何处理抗疫与经济社会发展的关系，都面临艰难的探索。上海作为全国最大都会和经济中心，之前一直在精准防疫上做得最好，它的疫情后来骤然失控，非常令人扼腕。上海这当中当然有自己的教训值得总结。

胡锡进说，北京市最初两天的出击快而且有章法，是在包括上海在内的全国各地之前一波鏖战奥密克戎大量信息的基础上实现的。北京市过去对区一级的全员核酸不轻易搞，覆盖全市绝大多数地区的核酸检测更没有搞过，但这次迅速决策实施，就是汲取全国抗疫经验和教训的结果。朝阳区管控区内仍保持商业机构的运转，多个封控城市相关的教训也显然起了作用。中国在抗疫问题上无疑是命运共同体，各地相互支援，并且相互学习借鉴，举一反三，这是个必然的过程。

胡锡进强调，把各地的做法进行积极的对比，促进产生更优的方案，这是对的。但在舆论场上借对比进行不同城市的优劣评判，甚至无根据地搞政治引申，非常不可取。他说，疫情当前，整个国家面临重大挑战，此时团结是金，相互支持和鼓舞是金。大家应当拒绝、冷落那些制造地域之间隔阂与对立的声音。

