台军方罕见承认解放军三军战力优于台湾

台湾国防部本周最新送交立院有关两岸军力优劣比较的专案报告指出，中国大陆无论是在地面部队打击火力丶水面舰制海战力以及空中制电磁能力方面，均优于台湾，其战机制空作战战力也稍占优势，大陆潜舰战力更是大幅超越台湾。这是台湾国防部首次以极为明确丶坦白的对比用语，说明两岸军力优劣现况。

据《自由时报》报道，报告提到，大陆新型战机（歼20）已配赋相位阵列雷达，且最远120公里的导弹射程优于台湾战机的最远112公里，具制空及数量优势。大陆除提升舰载攻船导弹射程至250公里（原为130公里）外，还引进侦距范围可达180公里的俄制舰载超视距平面雷达，大幅提升制海打击能力。

对于如何反制中国大陆军力威胁以及可能犯台军事行动，台湾国防部在报告中强调建立“立即作战能力”的重要性。

台湾国防部指出，台湾军方在政府及人民的支持下，现有战力已获致基础成效，但战备整备不会停止，期能不断提升现有武器装备，持续建立立即作战能力，建构各型防御导弹系统，全方位提升防空丶制海及反制效能，快速达成战备部署，强化战力，以肆应大陆威胁。

台湾朝野立委关切美日等国对台湾的相关协防协定方式，台湾国防部介绍，台美间基于《台湾关系法》、《六项保证及台湾保证法》，发展紧密的安全合作，共同维护台海安全与区域和平稳定，以符合台美军事交流目标及印太区域民主自由国家的整体利益。台湾与日本虽无正式邦交，但日方多次强调台海和平稳定的重要性，台湾国防部将秉持“积极参与丶扩展深化”原则，配合整体安全政策，持续拓展对日国防事务交流。