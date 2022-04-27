港中大校长段崇智获续任三年

香港中文大学校董会昨天（26日）通过续聘段崇智为中大校长，任期三年，由2024年1月1日起生效。

根据《星岛日报》报道，香港中大校董会主席梁乃鹏恭贺段崇智续任校长，他称大学感谢其多年来的领导和努力不懈的服务。校董会相信，中大在其领导下，将致力推展高瞻远瞩的五年策略计划，带领大学再创高峰。

段崇智衷心感谢校董会的支持，他表示很荣幸获得校董会的信任，并期待继续与大学成员同心携手，巩固中大在教学、研究及创新方面的优势，贡献香港、国家以及全球社会。

香港出生的段崇智在当地圣若瑟完成小学和中学，1969年远赴美国深造，主修化学，之后在洛克菲勒大学取得博士学位。

段崇智曾在哈佛医学院担任博士后研究员，受著名假肢先锋格林切（ Melvin J.Glimcher）指导，后来转到马萨诸塞州总医院开始教学与研究生涯。2016年，段崇智返港到中大工作，一年后成为第八任中大校长。

2019年香港反修例运动期间，段崇智多次就中大情势发表公开信。2019年10月，针对中大多名学生指控港警涉暴力行为，段崇智发表公开信称，社会负面情绪已达临界点，不断升级的暴力及破坏行为必须停止，政府必须尽快、尽力提出可行方案解决社会上各种问题，方可以为这一代的年青人重燃希望。

段崇智隔月15日再发公开信，表示中大校园已被外来的蒙面示威者占领，情况已完全失控，不可接受。段崇智当时要求所有外来人士立刻离开中大，并呼吁少部分仍然留在校园的中大成员尽早离开，直至校园恢复安全及秩序。

在香港国安法正式生效前夕，包括段崇智在内的香港五所大学校长2020年6月1日发表联合声明，表示理解订立国安法的必要性，并完全支持“一国两制”，也珍惜基本法所保障的言论、新闻、出版及集会自由等权利。

