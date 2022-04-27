中国公安部：严惩“发国难财”不法分子

中国公安部下发通知，要求毫不松懈依法严厉打击扰乱市场经济秩序有关违法犯罪行为，严厉惩处“发国难财”不法分子，以及囤积居奇、哄抬民生物品价格等违法犯罪，切实维护正常市场经济秩序和人民群众合法权益。

根据新京报报道，通知要求全国公安机关深入贯彻落实中共中央决策部署，牢固树立大局观念，充分发挥公安机关职能作用，采取更加精准有效措施，更好地投身疫情防控和维护稳定工作，更好地服务保障经济社会发展大局，以实际行动迎接中共二十大胜利召开。

公安部要求，要做好各项重要决定部署的审查评估，科学精准确定疫情防控和其他社会管控措施，既充分发挥防疫抗疫的职能作用，最大程度保障人民群众的生命健康安全，又依法充分履职，激发市场主体发展活力动力，服务保障好民生和经济社会发展。要按照国务院货运物流保通保畅工作部署要求，全面落实保物流畅通、保产业链供应链稳定、保春耕生产、保人民生活供应措施，强化全路网交通运行态势监测，积极配合优化防疫检查点设置，严防“因检致堵”，疏通进城、下乡“最后一公里”。要结合全国安全生产大检查，统筹好安全与畅通，预防和减少道路交通事故发生。

公安部还要求，要坚持打防并举，努力为经济发展创造安全稳定的社会环境。要毫不松懈依法严厉打击扰乱市场经济秩序有关违法犯罪行为，严厉惩处“发国难财”不法分子，依法严厉打击制假售假、侵犯知识产权以及囤积居奇、哄抬民生物品价格等违法犯罪，切实维护正常市场经济秩序和人民群众合法权益。要依法严厉打击欺行霸市、强迫交易、恶意阻工、暴力讨债、敲诈勒索等妨碍企业正常经营的违法犯罪活动，积极帮扶助力企业纾困解难，为市场主体正常生产经营创造安全稳定的外部环境。

公安部要求，要坚持宽严相济，持续推进严格规范公正文明执法。对妨害疫情防控、扰乱市场秩序社会秩序、妨碍经济社会发展的突出违法犯罪，要依法严厉予以打击；对没有主观恶意或恶意不重、危害不大的，要准确把握法律政策界限，杜绝不分轻重、一律从重处罚。要依法慎用查封、扣押、冻结措施，严格杜绝因执法不当影响企业正常生产。要准确把握疫情防控期间的社会心态和群众情绪，强化现场理性文明执法，规范执法语言和执法行为，防止因执法不当引发新的矛盾。发现群众处于急难危困境地的，尽可能及时帮扶救助，必要时协同相关部门妥善处置。

公安部要求，要提供高质高效公安政务服务，不断激发市场主体活力。要创新完善移民管理服务政策举措，继续优化通关流程作业，不断优化改善营商环境，促进服务国家有关战略实施。要深入推进公安政务服务标准化规范化便民化，强化公安政务服务供给，深化“互联网+公安政务服务”改革，让人民群众有更多更直接更实在的获得感。要规范日常执法检查，最大限度减少对企业正常经营活动的干扰。要密切关注社情民意，及时回应社会关切，想群众之所想，急群众之所急，切实提升执法管理服务水平。

