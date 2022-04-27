台湾5月起放宽长程航班机组员检疫规定

台湾中央流行疫情指挥中心今天（27日）宣布，自5月1日起，航空长程航班机组人员已接种疫苗追加剂且满14天者，检疫天数缩短为“3+4”天，返台后进行三天居检及四天自主健康管理。

综合台湾《联合报》《自由时报》等报道，指挥中心指挥官陈时中今天在疫情记者会上说，考量机组人员长期居检、飞行任务循环压力、航空公司已建立快筛结果回报及管理机制、加上飞机组员追加疫苗接种率已达96%等因素，指挥中心宣布自5月1日起，缩短国籍航空机组员返台后的检疫时间。

根据台湾交通部民用航空局副局长林俊良今天下午在疫情记者会中介绍，入境旅游疫情第三级地区（长程航班），已接种疫苗追加剂且满14天者，返台后进行三天居检（一人一室为原则，不得外出）及续行四天自主健康管理。

至于未接种疫苗追加剂者，维持原检疫规定五天居家检疫，加上九天加强版自主健康管理；选择家户检疫者，应由航空公司于入境日安排核酸检测后，搭乘防疫专车至检疫处所续行检疫措施。

当班往返且未入境旅游疫情第三级地区（短程航班），已接种疫苗追加剂且满14天者，调整为五天自我健康监测，且应每五天快筛或核酸检测；未接种疫苗追加剂者，则维持原检疫规定，七天自主健康管理，且每七天进行核酸检测。

不过，桃园市机师职业工会理事长李信燕说，不应该以接种疫苗数量来订定不同的机组员检疫政策，因科学证据显示，接种两剂与三剂疫苗的人有同样的染疫风险，一般民众的居家隔离也不会因接种疫苗数量不同而有差异。

另外，李信燕说，希望10天后也可以往“采检代替居检”的方式来调整，由于机组员也是全台唯一可在居家检疫期间可再次回到职场上班、再次派飞的职种，造成机组员长期沦于检疫与执勤之间，所以工会希望指挥中心在10天后也可以往“采检代替居检”的方式调整。