聂德权：港公务员大陆交流非挂职 正筹备今年计划

香港政府此前称已与中国大陆相关部门沟通，会尽快安排公务员到大陆“挂职”。香港公务员事务局长聂德权今日（27日）回应质询时说，由于“挂职”一词在大陆有特定意思，特区政府与大陆城市互派人员暂驻对方机构，与大陆一般理解的“挂职”未不相同，因此，相关计划将称为“公务员交流计划”。

根据《星岛日报》报道，聂德权表示， 过去两年因为疫情关系，被迫取消所有在大陆举行的交流活动，他透露，特区政府在港澳办协调下，正积极筹备本年度的交流计划，并与大陆相关单位商讨细则。他说，期望在情况许可下，尽快开展交流活动。

香港当局指过去参与交流的人员和部门均对交流计划有正面积极的评价，认为有助认识对方政府机构的管理策略、规例守则和工作文化。

去年5月，香港特首林郑月娥接受访问，被问及特区政府正与中国大陆部门商讨加强香港公务员培训，包括让公务员到大陆单位“挂职”一段时间时，林郑透露，特区政府很快会与广东和深圳签署相关事宜，让两地公务员互换“挂职”。

聂德权去年4月也在立法会透露，正与大陆部门商讨加强香港公务员培训，包括让公务员到大陆单位“挂职”一段时间，以便观察学习，未来亦希望引入规定，要求公务员必须在三年试用期修毕大陆培训课程，才获长期聘用。

