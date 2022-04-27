台北将“软封城”？蒋万安：新名词要有具体解释

台湾本土疫情持续延烧，台北市长柯文哲提出必要时会“软性封城”。国民党立委蒋万安今天（27日）说，任何一个新的防疫政策提出，都应该要提出更具体的实际内涵，让民众清楚了解接下来要怎么执行，让民众有所依循。

据《自由时报》报道，蒋万安说，“软封城”现在可能只是一个概略性的战略方向，但民众想知道的是实际内涵是什么？要怎么执行？民众要如何配合？要有很清楚的标准，民众才能依循，想这才是民众期待的。

至于台湾中央政府推动三＋四政策（三天在家隔离、四天自主防疫措施）取代10天居家隔离，蒋万安说，推出任何一个新的防疫政策，其实都应该要做好准备。因为目前看到民众的反应，都会觉得政府相关新防疫模式的调整非常混乱，无所依循，也就是说政府其实并没有准备好。

台湾本土疫情持续延烧，26日确诊破6000例，其中台北市达到1302例。

柯文哲今天说，疫情还在上升，未来一周是关键期。如果不做任何处理，很可能到5月初，台北单日就会破5000确诊，很快就破万。

柯文哲强调，当台北市每日确诊人数超过一万人，连安置都有困难，最怕病床爆满，需要治疗的人挤不进医院，导致死亡率上升，所以这个星期要严密观察确诊数上升的速度。

对于“软性封城”，柯文哲指出，与疫情共存仍是既定方向，只是不可让疫情上升太快。所以请民众都要做好自我健康管理，减少群聚，压抑病毒扩散的速度。