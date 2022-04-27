澳官员担忧中国警察在所国采用香港平息示威手法

澳大利亚国家情报局局长希勒（Andrew Shearer）说，堪培拉担心在中国与所罗门群岛签署的安全协议下，部署在所国的中国警察会采用过去在香港平息反政府示威的“残酷”手法。

据路透社今天（27日）报道，希勒在印度新德里举行的瑞辛纳对话会议（Raisina Dialogue）上说，在所罗门群岛去年11月提出提供警察援助以平息暴乱的请求后，澳洲在八小时以内就做出了回应。

希勒说，通过澳所双边安全协议，部署在所国的澳洲警察在所罗门群岛皇家警察部队的指挥下工作。他称，堪培拉担忧中国警察在所国的部署，将对安全行动中的统一指挥造成影响。



希勒说，在香港看到北京维护治安的手法和招术无情地使用，如果类似手段运用在所罗门群岛，这将与太平洋地区解决问题的方式完全不一致，可能会在所罗门群岛煽起更多暴力，导致局面更不稳定。

澳洲内政部长安德鲁斯（Karen Andrews）周三在澳洲电台“4BC”上说，中国“非常有可能”向所国派兵，并认为所国宣布该协议的时机是对澳洲选举的一种政治干预。

希勒上个月曾到访所罗门群岛，尝试说服所国总理索加瓦雷不要与中国签署这份让美国及其盟友感震惊的安全协议，但并没有成功。

虽然该协议的细节尚未披露，但索加瓦雷排除了中国在该地建立军事基地的可能性，并说该协议只涵盖国内治安。

中国驻所罗门群岛大使馆没有立即回应置评请求，中国此前曾说，该安全协议不针对第三方，也不抵触所罗门群岛与其他太平洋国家的合作。

中国外交部发言人汪文斌前天在例行新闻发布会上说，中所安全合作基于相互平等、互利共赢原则，是两国主权范围内的事，符合国际法和国际惯例，所谓中国在所罗门建立军事基地的说法完全是少数别有用心的人编造出来的假消息。