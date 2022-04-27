北京卫健委辟谣“出现不明原因儿童肝炎病例”

针对网传北京出现不明原因儿童肝炎病例，北京市卫生健康委今天（27日）核实后称，此为不实信息。同时，北京卫健委下发相关通知，提示相关医疗机构提高警觉，关注不明原因引起的儿童肝炎患者。

根据北京日报客户端消息，卫健委说，北京没有发生不明原因儿童肝炎病例及因此导致死亡的事件。

针对近期国外报道的相关病例信息，为防患未然，最大程度保障首都地区儿童身体健康与生命安全，北京市卫生健康委下发了《关于加强不明原因儿童肝炎病例救治的通知》，目的是提示相关医疗机构提高警觉，关注不明原因引起的儿童肝炎患者，如出现此类病例要尽快查明原因、加强救治。

根据《中国新闻周刊》报道，日本厚生劳动省周一（25日）宣布，英国等地相继报告的不明原因儿童肝炎病例，日本也发现了一例。继近期欧美多国报告多例不明原因儿童急性肝炎以来，日本报告的这例本土疑似病例是亚洲首例。

报道引述世界卫生组织4月23日发布的最新报告，截至4月21日，英国、西班牙、以色列、法国等11个欧洲国家和美国已报告至少169例不明来源的儿童急性肝炎病例。世卫组织欧洲分部高威胁性病原体小组组长Richard Pebody在接受媒体采访时表示，患者年龄从1个月到16岁不等，很多不超过5岁。其中17名患儿接受了肝移植，至少有1人死亡。

中华医学会肝病学分会药物性肝病学组组长、上海交通大学医学院附属仁济医院消化科主任医师茅益民受访时说，通常甲型、乙型、丙型、丁型和戊型肝炎病毒被称为嗜肝病毒。它们侵入到人体，感染以后就是在肝脏发病，因此有甲肝、乙肝等肝炎，是引起急性肝炎的最常见病毒和原因。

然而，根据WHO的通报，甲型、乙型、丙型、丁型和戊型肝炎病毒均未被在确诊病例中被检出。多国研究人员将病毒筛检范围扩大到那些不属于急性肝炎常规检测范围内的病毒中，包括肠道病毒、水痘带状疱疹病毒、腺病毒等。最终，他们找到了新的线索：腺病毒。

茅益民解释说，腺病毒导致肝炎的情况很罕见，尚未发现其导致健康儿童患上肝炎的案例。而这次出现急性肝炎的小朋友都是免疫功能正常的，这种情况以前则几乎没有报道过。

尽管现在中国还没有报告出现疑似病例，但报道引述茅益民建议，公众和医生应该更加提高警惕，如果遇到类似情况，应该及时上报给疾控系统。