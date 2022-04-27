台国防部：今年汉光军演将借镜俄乌战争

台湾国防部今天（27日）说，今年汉光38号军事演习将依据敌情变化，并借镜俄乌战争启示，持续精进不对称作战、认知作战等可恃战力组建。

综合台湾《联合报》和路透社报道，台湾国防部今天早上召开线上记者会，宣布汉光38号演习的图上兵棋推演将于5月16日至20日实施；实兵演习7月25日至29日实施。

国防部作战及计划参谋次长室联合作战处长林文皇说，今年演习将依据敌情变化，并借镜俄乌战争启示，持续精进不对称作战、认知作战、资电作战及后备战力与全民总力运用等可恃战力组建，同时持续加强人员训练、装备维保、弹药检整及防疫等各项危安管控措施，以确保在安全条件与环境下达成演习训练目标。

据林文皇介绍，此次演习共有四项重点，精进战力保存，发挥作战能力；强化联合制海作战，击敌于海上；提升土地防卫战力，毁敌于水际滩头、歼敌于阵地内；整合全民总力支援军事作战。

对此，中国大陆国台办发言人马晓光今天在例行记者会上称，“民进党当局自寻死路不要紧，不应该绑架台湾2300万民众当人质、做炮灰”，并强调，只有回归到两岸关系和平发展的轨道上来，两岸才能共用和平、共用繁荣、共用发展、共同过上美好生活。

在俄罗斯今年2月入侵乌克兰后，台湾如何抵御来自中国大陆的军事威胁成为社会舆论的焦点。美国也持续在关注乌克兰战争给台湾带来的战略影响，并考虑该岛应如何为中国大陆的进攻做准备。

特朗普政府时期的美国副国家安全顾问波廷格（Matthew Pottinger）在国防民主基金会组织的一个论坛上说，在训练狙击手和制造简易爆炸装置方面，台湾需要跟随乌克兰的脚步。

此外，美国已经帮助训练台湾军事人员，尽管鲜少被公开。台湾总统蔡英文去年10月接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时说，有少量美军在台湾与台湾士兵一起训练。