原西藏自治区国有资产经营公司总经理李春明被开除党籍

据西藏自治区纪委监委消息，经西藏自治区党委批准，自治区纪委监委对原西藏自治区国有资产经营公司党委副书记、总经理李春明严重违纪违法问题进行了立案审查调查，并决定给予李春明开除党籍处分，按规定取消其享受的待遇。

根据中央纪委国家监委网站发布的通报，经查，李春明身为中共党员领导干部，丧失理想信念，背离初心使命，信仰宗教；罔顾中央三令五申，收受私营企业主礼品礼金；利欲熏心，利用职务便利为他人在委托贷款等方面提供帮助，收受他人巨额财物。

通报称，李春明违反中共政治纪律、中央八项规定精神，违反国家法律法规，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经自治区纪委常委会会议研究并报自治区党委批准，决定给予李春明开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。



公开资料显示，现年65岁的李春明是河南安阳人，1984年加入中国共产党，1979年7月参加工作，在职大专学历。

1979年7月至1992年1月，李春明在西藏自治区加查县财政局先后任会计、副局长；1992年1月至2000年9月，先后任西藏自治区财政厅农财处副主任科员、主任科员。



2000年9月至2017年9月，李春明历任西藏自治区国有资产经营公司财务总监、总会计师、总经理、党委副书记，直至退休。

