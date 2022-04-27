台湾新增8822起本土病例 陈时中预计明或破万

台湾冠病疫情持续延烧，今天（27日）通报新增8822起本土冠病确诊病例，临近9000大关，更新增两起死亡病例；台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中预计，明天新增病例或将破万起。

综合台湾《联合报》《自由时报》等报道，陈时中今天在记者会上通报以上数据。他指出，今天本土的8822起确诊病例分布在全台22个县市，其中以新北市3241例最多，其次依序为台北市1892例、桃园市1452例、基隆市476例、台中市356例等。

今天新增的两起死亡病例分别为本土病例和境外输入病例，指挥中心医疗应变组副组长罗一钧称，本土病例是一名70多岁男性，曾接种两剂疫苗、有癌症病史；境外移入的死亡个案为50多岁台湾籍男性，有癌症及心脏病史，4月16日自美国入境，19日被发现在家昏迷，急救无效，死因为心肺衰竭。

今天也通报新增16起中重症病例，两名重症个案和14起中症个案。两名重症个案当中有一例为10多岁女性，患有慢性病，未接种疫苗，经X光确诊肺炎合併呼吸窘迫；另一名个案为80多岁男性，曾接种三剂疫苗、有癌症病史，肺炎合併呼吸窘迫，两名患者正使用高流量氧气鼻管及瑞德西韦治疗。

另外，今天新增的14例中症个案方面，年龄介于50多岁至90多岁，都有血氧浓度偏低状况，皆使用瑞德西韦治疗。有两人未打疫苗，三人接种过一剂疫苗，另有四人接种两剂、五人接种三剂。

陈时中预计，明天新增病例将破万起，但他强调，病例不会无限上升，原因有三：一是台湾人口与美日韩相比相对较少，以美国和南韩最高感染人数估算，台湾最多每天会有30万人确诊；二是台湾非公卫介入措施（NPI）全世界最好，可隔绝一部分快速传播；三是台湾在疫苗施打率和保护力，都比其他国家疫情开始时要高出很多，因此整体评估疫情时会有高点，但不会无限往上攀升。

另外，陈时中说，台湾小组与BNT辉瑞的儿童疫苗采购谈判本周应可签约完成，但详细数目等签完约再报告，而莫德纳第五批疫苗预计下午5时左右抵台。