中国外交部强调中巴铁杆友谊牢不可破

针对巴基斯坦卡拉奇大学孔子学院班车遭遇恐怖袭击，中国外交部发言人汪文斌今天回应说，中国多渠道要求巴方全力做好救治和善后工作，立即彻查此事，缉拿凶手，并依法严惩。中方坚定支持巴方反恐努力，将同巴方一道全力追凶，让幕后黑手受到正义严惩，付出沉重代价。他强调，中巴的铁杆友谊牢不可破，任何破坏中巴友谊的企图都将以失败而告终。

根据澎湃新闻报道，汪文斌在今天举行的外交部例行记者会上表示，再次对中巴两国遇难者表示深切哀悼，对伤者和遇难者家属表示诚挚慰问。他说，这是一起蓄意预谋、针对中国公民的自杀式恐怖袭击事件，恐怖分子目标直接指向教师这一人类文明的传承者和文化交流的促进者，性质十分恶劣，行径令人发指。中方对此表示强烈谴责和极大愤慨。

汪文斌强调，“人民至上，生命至上”，中国政府始终高度重视海外中国公民和机构安全，袭击事件发生后，中国外交部和驻巴使领馆按照外交部长王毅要求，第一时间启动应急机制，派员赶赴现场处置。中国外交部负责人和驻巴使领馆负责人多渠道要求巴方全力做好救治和善后工作，立即彻查此事，缉拿凶手，并依法严惩。同时采取更有力措施，全力保障在巴中国公民和机构安全，绝不让此类事件再次发生。驻巴使领馆提醒中国在巴机构和人员强化安全防范意识，提高安保等级，确保自身安全。国内各有关部门和地方政府迅速行动，分工协作，做好应急处置工作。

汪文斌表示，中国驻卡拉奇总领事昨天前往医院看望了受伤的中方教师，伤者目前已得到妥善救治，正在康复之中。巴基斯坦总理夏巴兹于昨天晚上到中国驻巴使馆吊唁，强调巴政府正动用所有力量对事件进行深入调查，将不惜一切代价缉拿凶手，对肇事者严惩不贷。巴政府承诺将全力配合做好善后工作，并采取进一步措施，加强对在巴中国人员、项目和机构的安保工作，绝不允许任何势力破坏伟大的中巴友谊与合作。

汪文斌指出，恐怖主义是全人类公敌，中国人的血不会白流。中方坚定支持巴方反恐努力，将同巴方一道全力追凶，让幕后黑手受到正义严惩，付出沉重代价。

汪文斌还说，中国注意到巴基斯坦总理夏巴兹昨晚到中国驻巴使馆就恐袭事件向中方表示吊唁，也注意到巴基斯坦卡拉奇所在的信德省首席部长也前往中国驻卡拉奇总领馆吊唁，迅速启动救援善后和调查缉凶工作，巴各党派领导人以及各界人士也都纷纷表达慰问和哀悼。

汪文斌强调，中巴的铁杆友谊牢不可破，任何破坏中巴友谊的企图都将以失败而告终。中国将和巴方一道密切合作，坚定打击恐怖主义，让幕后的肇事真凶付出应有的代价。