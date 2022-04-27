豆瓣辟谣开启实名注册制传闻

近期网传豆瓣更新个人信息保护政策，开启实名注册制，豆瓣今天（27日）辟谣相关传闻不符合事实，本次更新主要对境外用户有影响。

据中国新闻网报道，有消息称，4月26日晚间，豆瓣更新个人信息保护政策，要求用户实名制认证，用户需提供真实姓名、身份证号码以及人脸信息，拒绝提供可能无法使用必须实名制认证才可使用的功能，但不影响使用其他功能。

对此，豆瓣方面称，豆瓣早在2016年即按照法律法规要求开始实行实名制注册，用户需绑定手机号码才可进行注册。因此，“豆瓣开启实名注册制”等表述不符合事实。

豆瓣澄清，注册豆瓣只需要绑定国内手机号码，一般情况下并不需要提供身份证信息也不需要人脸识别。

豆瓣说，本次更新的个人信息保护政策主要对境外用户有影响。其中，针对境外用户的实名制注册方式进行了完善。

此前境外用户可以通过绑定境外手机号进行实名认证，此后需要境外用户绑定国内手机号，或提供国内身份证或其他证件信息的方式来进行注册和登录。

同时，依据《互联网群组信息服务管理规定》和业界通行做法，为了强化主体责任，用户在创建小组时，需要验证国内身份证信息。为验证身份证信息，需要人脸活体认证进行匹配，但平台并不存储人脸信息。