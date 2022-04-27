北大发布重大突破 将据此开发变异株疫苗

中国北京大学生命科学学院魏文胜课题组在著名学术期刊Cell杂志上在线发表论文。该团队首先建立了体外高效制备高纯度环状RNA的技术平台，针对冠病及其变异株，设计了编码冠病病毒刺突蛋白（Spike）受体结构域（RBD）的环状RNA疫苗。

据北京日报报道，该项研究中制备的针对冠病病毒德尔塔变异株的环状RNA疫苗对多种冠病变异株具有广谱保护力。

作为近几年兴起的突破性医学技术，mRNA疫苗的基本原理是通过脂纳米颗粒（LNP）将mRNA导入体内来表达抗原蛋白，以刺激机体产生特异性免疫反应。2019年底冠病（COVID-19）暴发后，针对性的mRNA疫苗（ModernamRNA-1273； Pfizer/BioNTechBNT162b2）在多种疫苗类型中脱颖而出。mRNA疫苗的修饰及递送技术均产生于国外机构，制约了中国mRNA疫苗及其治疗技术的发展和应用，因此亟需发展新型、高效的疫苗技术。

魏文胜团队首先建立了体外高效制备高纯度环状RNA的技术平台，针对冠病及其变异株，设计了编码冠病病毒刺突蛋白（Spike）受体结构域（RBD）的环状RNA疫苗。

实验证明，该疫苗可以在小鼠和恒河猴体内诱导产生高水平的冠病病毒中和抗体以及特异性T细胞免疫反应，并可以有效降低冠病感染的恒河猴肺部的病毒载量，显著缓解冠病病毒感染引起的肺炎症状。

在奥密克戎突变株被世界卫生组织列为值得关注的变异株（Variants of Concern，VOC）后，研究团队紧急启动了针对该突变株的环状RNA疫苗研发。在获得病毒序列信息的30天内，完成了从疫苗生产、小鼠免疫到有效性评估的全流程。

研究发现，基于奥密克戎变异株的环状RNA疫苗的保护范围狭窄，其诱导产生的抗体只能够中和奥密克戎变异株。而针对德尔塔变异株设计的环状RNA疫苗则可以在小鼠体内诱导产生广谱的中和抗体，有效中和包括奥密克戎株在内的多种变异株。

针对德尔塔变异株设计的疫苗是具有广谱保护力的候选疫苗，该研究也为针对当前变异株迅速传播的疫苗研发和接种策略提供了参考依据。同时，该项平台型技术的建立在感染性疾病、自身免疫病、罕见病以及癌症的预防或治疗中具有广泛的应用前景。

