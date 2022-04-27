陕西对“挖矿”用电实行差别电价 每千瓦时加1元人民币

陕西省发改委昨天发布通知，决定对虚拟货币“挖矿”用电实行差别电价，执行“淘汰类”企业电价，加价标准为每千瓦时1元（人民币，下同，约0.2新元，含税）；该委将根据整治情况适时提高加价标准。

根据澎湃新闻报道，《陕西省发展和改革委员会关于虚拟货币“挖矿”用电实行差别电价的通知》指出，陕西省发改委同有关部门确定并更新虚拟货币“挖矿”电力用户名单。国网陕西省电力有限公司根据该委提供的名单信息，及时足额收取加价电费，执行时间不足一个抄表周期的，按对应抄表周期内日平均用电量乘以相应天数确定。

通知还要求，各地发展改革部门要加大差别电价政策宣传力度，密切关注实施效果。各级电网企业要加强与当地政府相关部门的协同，确保政策落实到位。

据了解，中国此前已有多个地区部署了对虚拟货币“挖矿”项目用电实行差别电价的政策。

四川省发改委本月15日发布《四川省发展和改革委员会关于加大整治力度对关停虚拟货币“挖矿”项目实用电量执行差别电价的通知》，决定对虚拟货币“挖矿”活动的各类用电量执行差别电价，加价标准为每千瓦时2元。

山西发改委本月8日发布《关于虚拟货币“挖矿”用电实行差别电价政策有关事项的通知》，明确自今年5月10日起，对虚拟货币“挖矿”用电执行差别电价，每千瓦时加价1元(含税)，并根据整治情况予以动态调整。

山东省发改委2月24日发布了《关于虚拟货币“挖矿”用电差别电价政策有关事项的通知（征求意见稿）》，向社会征求意见。根据通知，该省拟对虚拟货币“挖矿”用电执行差别电价，加价标准为每千瓦时2元（含税）。

此外，海南发改委、浙江省发改委和内蒙古发改委分别在去年12月、今年1月和2月对虚拟货币“挖矿”项目用电实行了差别电价。

中国国家发改委等11部门去年9月24日发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，将虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰类产业，严禁新增虚拟货币“挖矿”项目，加快存量项目有序退出。

该文件还提出，将虚拟货币“挖矿”项目纳入差别电价政策实施范围，执行“淘汰类”企业电价，加价标准为每千瓦时0.30元，地方可根据实际情况进一步提高加价标准。