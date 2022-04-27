上海宝山区三名干部因蔬菜未及时发放导致腐烂被问责

上海市宝山区三名干部因发放保供物资时，存在蔬菜礼包未及时发放导致腐烂毁损问题，被责令停职检查。

据“廉洁上海”微信公众号今天（27日）消息，宝山区张庙街道办事处副主任郇秀志、杨成，社区党群办主任欧阳智被指在发放兄弟省捐赠的蔬菜礼包过程中，对部分蔬菜礼包未及时发放导致腐烂毁损负有责任，造成严重不良影响。

此外，郇秀志对兄弟省捐赠的蔬菜礼包部分被不法分子乘机倒卖负有责任，造成极其恶劣的社会影响。郇秀志、杨成、欧阳智三人均被责令停职检查，并被党纪立案，接受进一步调查。

上海市纪委监委称，当前上海市疫情防控工作正处于社会面清零的攻坚阶段，全市各级纪检监察机关要强化政治担当，认真履行协助职责和监督职责。截至目前，全市已追责问责38人。

市纪委监委强调，生活物资供应保障事关基本民生和抗疫大局，不容有失。近期，市纪委监委部署开展保供物资采购发放专项监督检查工作，推动各区、街镇、村居和相关单位压实主体责任，采取有力措施做好物资保供工作。

市纪委监委要求，对存在利益输送、失职渎职和作风问题的，一经发现，要严肃追究、彻查到底，以强有力的监督执纪问责，坚决惩治“大礼包”腐败。

中国公安部也下发通知，要求毫不松懈依法严厉打击扰乱市场经济秩序有关违法犯罪行为，严厉惩处“发国难财”不法分子，严厉打击制假售假、侵犯知识产权以及囤积居奇、哄抬民生物品价格等违法犯罪，切实维护正常市场经济秩序和人民群众合法权益。