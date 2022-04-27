下午察：抗疫大白的多种面孔

中国的疫情此起彼伏，上海的情况刚有好转，北京又开始全员核酸。但无论形势如何变化，只要疫情不散，大街小巷就有抗疫大白的身影。

大白们来自各行各业，在抗疫一线扮演不同职能，但当他们穿上统一的白色防护服，似乎就有了相同的身份。尽管如此，民众对他们的评价褒贬不一，这也与大白的各类行为息息相关。

大白的多重角色

中国民众口中的大白，泛指身着防护服的一线工作人员。由于前线工作属性多元，因此大白也有不同“工种”。

他们可能是护士、医生、社区工作者、志愿者、警察，也有可能是专业从事消杀工作的人员，或者为补充人力而向社会招募的特保。

在动态清零政策下，大白工种与人数的多寡取决于该地防疫状态。譬如在封控的上海，居民足不出户后，做核酸、扔垃圾、取送物资、维持秩序等工作，全部都要依赖于大白才能完成。

从动画电影走出的形象？

“大白”这一称呼，在2020年武汉疫情之时就已出现在官方媒体。但“大白”最早出现在美国迪士尼与漫威联合出品的动画电影《超能陆战队》（Big Hero 6）里。

《超能陆战队》主要讲述充气医护机器人大白（Baymax）与天才少年小宏组建超能战队，共同打击犯罪阴谋的故事。电影2015年在中国首映后，大白呆萌的形象与善良的性格深入人心，广受欢迎，被网民称为“萌神”“守护性暖男”等。

动画电影《超能陆战队》（Big Hero 6）里的充气机器人大白。（迪士尼官网）

大白体型巨大，有着圆润的线条，单一的表情，像块超大号的棉花糖。他力大无穷但柔软体贴。他常有萌态的表情，却又有高科技功能，例如扫描生命指数、有多达一万种医疗知识储备等。

动画电影中的大白温柔体贴、坚守绝不伤害人类的底线，有着鲜明的守护者形象。如今在抗疫前线的大白，是否也有类似的特质？

辛苦尽责的大白

从中国媒体的报道中，我们确实能看到不少抗疫大白坚守岗位、辛苦守护民众健康的画面。

《中国商报》微博视频号今天发布的一段视频显示，北京西城区报国寺社区组织第二轮大范围核酸检测时，不少大白冒着大雨引导居民排队。视频配文称，在淅淅沥沥的雨水中，北京气温明显下降，不少大白被雨水打湿了头发、脸颊。

微博账号“四川观察”昨天发出的一段视频显示，河北承德一位医护“大白”坐在楼梯上小憩，因为过于疲劳，一不留神从楼梯上摔倒。

张书嘉是上海抗疫志愿者之一，她告诉《中国旅游报》，当自己真正穿上防护服的那一刻，才真正感受到一线防疫人员的不易，每天回来脱下防护服，浑身是汗，“这件防护服，不仅起到隔绝病毒的作用，更代表了一种责任与担当。”

张书嘉是长宁非遗面塑传承人，她白天穿上防护服变身大白，晚上发挥自己的专长，用面塑捏大白外形。她还带着儿子一起录制制作视频。

张书嘉用面塑捏的大白外形。（互联网）

在社交媒体上，也有不少关于大白的可爱画面。最近很火的一段视频显示，一名大白坐在地上，拿着扩音器，用“看破人生”的单调语气，用改版歌词向居民灌输防疫知识，风趣且押韵：“转角不一定遇到爱情，但是会碰到疫情。我吹过你吹过的风，这算不算相拥？算，属于密接；我走过你走过的路，这算不算相逢？算，属于次密接。”

大白的付出也得到他们家人的理解与赞美，《人民日报》上周一篇题为《当父母成为抗疫“大白”，孩子的真心话令人破防》的文章，采访了几名父母离家抗疫后，留守家里的孩子。其中一名中学生钟亦遥告诉记者，她想对父母说：“我为你们的辛劳而心疼，又为你们的付出而自豪！”

甚至大白献出了生命，中国新闻网今天报道，4月24日晚上，上海一小区志愿者孟庆功因劳累过度，在家中突发心肌梗塞，送院不治，年仅43岁。生前曾连续工作25天的孟庆功，是中国商飞CR929副总设计师、复材中心副主任，还曾担任过原中航一飞院结构所上海党支部书记兼副所长等职。

与民众产生摩擦

不过，时而在网上也能看到大白的另一种形象。譬如和居民发生口角甚至肢体冲突，扑杀宠物等。社交平台上，也有网民吐槽负责核酸检测大白下手重，造成鼻子和喉咙疼痛。

彭博社昨天刊登的一篇报道称，一名33岁刘姓上海居民为了获得小区更准确的疫情信息，报名成为志愿者大白，负责给居民派发生活必须品。岂料，这段经历却让他感到幻灭，除了发现疫情信息仍不透明外，刘先生还发现一些大白滥用权力。刘先生称，有大白利用职权监视邻居，甚至在居民无法主动获取基本物资的情况下，团购电子烟。他认为，对权威与权利的支持在一些居民的心态中根深蒂固。

一名大白今天在北京朝阳区进行消毒工作。（路透社）

报道指，大白近期一些“荒谬行动”的视频经常出现在社交媒体，例如对空荡荡的街道进行消毒、殴打宠物和虐待老人等。最令人心寒的一段视频，是一名大白当街用铲子拍死了一只柯基狗。

报道还称，一些大白的行为极为机械化，例如有视频显示，一名大白拿着扩音器，对着一名出来散步的居民不断重复“回家”。报道认为，这显示很多志愿者都没有应对突发事件的经验与训练，而纯粹是一板一眼按上级的指令去做。

一名在上海的德国人向彭博社申诉，与大白沟通就像“跟孩子说话”，因为他们大部分都解释不清楚清零政策的相关措施。

牛津大学中国政治学教授米特（Rana Mitter）分析，大白为政府发挥的一个作用，是将民众对当局的愤怒转移到他们身上。

政策与人性的折射

在北京从事科技行业的陈女士告诉察客，突然状况下难免有疏漏，很多大白可能还没经过完整的培训就上岗，单凭一腔热血加入大白队伍。“有时在情绪激动、方式粗犷的时候，也会产生误会，（让人）觉得动作不够尊重别人什么的，甚至存在个别滥用职权的人，有非常不好也不道德的行为，我觉得毕竟还是少数。”

4月26日，在北京市海淀区北下关街道的一处临时核酸检测采样点，医护大白为市民进行核酸采样。（新华社）

陈女士对大白印象良好，“毕竟看到他们是全副武装，夏天很热、冬天很冷，有时面罩上往往都有雾气，但是都在坚守岗位。现在北京很多新增采样点，他们都是严格执行消毒程序、逐个检验，工作量也很大。”

无可否认，大白不是《超能陆战队》中的机器，而是有血有肉的人，他们有不同的背景、专长，也和你我一样，有弱点、局限。

虽然穿上防护服后，大白们都长一个样，但他们每人都是不同的个体。有一说一，个别大白的行径恶劣，应当谴责，但不该扩而广之认为所有大白皆如此。

大白的行为，一方面反映了的动态清零政策的特质，另一方面也折射了人性的善恶。但无论如何，都希望大白与他们接触的市民们，像动画电影一样有个欢乐的结局。