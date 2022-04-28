台媒：美要求台买24架波音787 华航不想埋单

台湾媒体披露，美国参议员格雷厄姆率团访台时，曾要求台湾采购24架波音787飞机，但台湾的中华航空对采购案持保留态度，不想埋单。

据台湾《联合报》今天（28日）报道，华航现役的中程中运量客机为22架空中客车A330-300型，过去担任华航区域航线，2004年第一架交机，到了新陈代谢年龄。

报道引述华航年报称，华航向另一家公司租下的10架A330，今年起也逐步约满退租；美国也持续争取台湾购买波音787，取代A330作为下一代中程客机。

知情人士透露，华航目前机队可以用A330-900取代A330-300，而波音737-800即将被A321-neo取代，意味未来将清一色是空中客车；加上A330是两岸线主力，如今两岸线几停摆，最快明年才敲定购机案。消息人士也说，公司计划进行中长期机队汰换，并会持续进行。

格雷厄姆（Lindsey Graham）本月15日与台湾总统蔡英文会面时说，希望进一步强化与台湾经济关系，“我们希望您购买（波音）787（在南卡罗来纳州制造）”。访团另一名成员波特曼（Robert Portman）则呼吁台美全面深化经济关系，并说格雷厄姆提到在南卡制造的787，“他忘了说引擎是在俄亥俄州制造的。”

台湾总统府网站提供的英文逐字稿中可以找到格雷厄姆的上述演讲内容，但无法在中文版新闻稿中看到相同内容。

总统府发言人张惇涵回应时说，新闻稿中英文版本向来都会有所润饰，并强调台美在各项领域合作紧密，且持续深化，但诸如航空运输设备的采购，都应交由专业评估。

格雷厄姆也在15日举行的记者会上说，波音公司所生产的客机，希望能卖给台湾，包括华航。

返美后，格雷厄姆在22日发出的新闻稿中说：“我希望未来几周，台湾将宣布购买24架波音公司在南卡罗莱纳州制造的787宽体喷气式飞机。那将是80亿美元（110亿新元）的项目……我希望台湾将做出这个决定。”