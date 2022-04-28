李家超据报拟周五公布政纲

香港特首参选人李家超据报已完成政纲撰写工作，拟于周五（4月29日）公布。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，距离香港特首选举只剩数个星期，目前唯一参选人李家超仍未公布政纲。据悉，政纲撰写工作已完成，目前正在印刷，并计划于周五早上11时在湾仔会展以简报方式对外公布，届时将有选委出席。

李家超竞选办副主任谭志源说，李家超的政纲基本已完成，周末之前会出台，届时再详细地向公众解释。

据悉，多个团体包括公屋联会、香港房地产协会、新青年论坛以及西贡区各界联合会，向竞选办递交政纲建议书。谭志源说，建议书涵盖医疗政策、公务员、房屋以及地区管理等问题，李家超会着力应对。

针对多名市民和建制派人士纷纷在李家超的面簿专页发表意见，李家超昨晚透过面簿帖文感谢市民留言，并总结市民提出有关房屋问题的建议，包括加快兴建公营房屋、降低公屋申请门槛及简化审批程序、精简土地发展程序、加快推动“明日大屿”和“北部都会区”以增加土地供应、以及提升人均居住面积。

他认为，核心问题是要加快建屋以增加供应，因此要多管齐下压缩建屋程序。他说，各种觅地建屋的方法已讨论多时，现在要“以结果为目标”行动起来，才可真正为民解困。

综合消息，李家超政纲将涵盖四大重点，包括提高管治能力、解决房屋问题、提升香港竞争力等。改组政府架构方面，李家超将沿用香港现任特首林郑月娥的“三司15局”改组方案，再增设政务司副司长、财政司副司长，并扩大政治问责团队，增设更多副局长及政治助理。

另外，李家超周六也将出席传媒主办的选举论坛，并计划下周举行“答问大会”，与一众选委面对面交流。