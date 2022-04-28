秦刚吁不让中美陷入修昔底德陷阱

中国驻美国大使秦刚呼吁中美两国避免一时一事导致双方误解误判，不让中美陷入修昔底德陷阱，也避免用美国的尺子衡量中国，并将台湾问题形容为中美关系中最重要最敏感的问题。

据中国驻美大使馆网站提供的讲话稿内容，秦刚在新加坡时间昨天（27日）上午以线上形式，在美国国会代表团首次访问中华人民共和国50周年纪念活动上致辞时认为，当前中美关系严峻复杂，双方不能只盯着彼此的分歧，要牢记双方的共同利益，拿出战略远见、政治勇气和外交智慧。“我们应当从历史中汲取经验，在今天推动中美关系克服困难、战胜挑战、重建信任、重回正轨。”

秦刚呼吁双方要登高望远，洞察时代潮流、顺应民众呼声，把握中美相互依存、互利共赢的本质，避免一时一事导致双方误解误判，既不让中美陷入修昔底德陷阱，也不让中美间上演大国政治的悲剧。

“修昔底德陷阱”是一个以古希腊历史学家修昔底德的分析为基础的概念。修昔底德认为，公元前5世纪雅典崛起引起陆地霸主斯巴达警惕和战争是一种普遍的历史模式，即既有霸主面对新兴强权的挑战多以战争告终。哈佛大学的国际问题学者艾里森就认为，中美关系处于修昔底德陷阱的困境。

秦刚也呼吁加强沟通交流、提升相互了解和信任，强调要相互尊重、平等相待，避免用美国的尺子衡量中国，避免“民主对抗威权”这样意识形态化和非黑即白的叙事，避免用“竞争”简单化定义中美关系。

秦刚强调，台湾问题是中美关系中最重要最敏感的问题，事关中国的核心利益，一中原则是中美关系不可撼动的政治基础，也是不可逾越的红线。他说：“我们希望美方信守50年来在台湾问题上的政治承诺，停止掏空一中原则，停止纵容支持‘台独’行径，停止在中美关系中打‘台湾牌’。唯有这样才能真正维护台海和平稳定，才能避免中美间出现重大危机。”

据新华社报道，同样出席上述纪念活动的中国外交学会理事会顾问、前驻美大使崔天凯则说，只要中美双方能够从两国人民的根本利益出发，始终本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，中美关系就能够云开雾散。