台湾第一季经济增长料为近两年最低

台海两岸同时面临疫情再起的难题，中国大陆严格的封控措施恐对台湾高科技制造业造成打击，台湾过去两年来出色的经济增长动能势将放缓。

据彭博社报道，台湾主计总处将在周四下午公布第一季GDP概估统计。根据彭博调查，14位经济学家的增长率预估中值为2.8%，料创下2020年第二季以来新低，有别于这段期间以来至少都在4%以上的成绩。

由于中国大陆坚持动态清零策略，自3月底以来于台商工厂聚集的上海及昆山等地实施封控，包括台积电、鸿海及友达等电子大厂的生产线或供应链受到不同程度的干扰。

巴克莱银行资深经济学家Brain Tan于采访中指出，中国大陆封城已对台湾第一季经济增长率造成影响，第二季会面临更大的挑战，因为封控的冲击将会全部实现。

台湾政府公布的台湾3月景气分数下滑至2020年末来最低，灯号降温为代表稳定的绿灯；领先指标及同时指标均下跌，显示景气扩张力道趋缓。

在俄乌军事冲突正加剧全球通胀压力并抑制需求之际，中国大陆的防疫封控为依赖外贸的台湾经济造成更复杂的局面。此外台湾本土疫情在近期快速增温，政策定调为走向稳健开放，但是否能达到兼顾经济发展与正常生活，还待观察。

法国外贸银行的经济分析师埃雷罗（Alicia Garcia Herrero）与吴卓殷在报告中称：“如果台湾朝向所谓的与病毒共存模式，而且中国大陆的封控能早点结束，台湾经济所受的影响便有限。”不过企业获利与资本流出仍面临风险。

上个月一场全台大停电也突显经济另一项隐忧电力吃紧。台湾3月份工业生产年增率放缓至2.15%，创下2020年5年以来新低，ING银行首席经济学家Iris Pang在一篇报告称，主要就是受到当月爆发大规模停电所影响。

随着确诊人数快速攀升，居家办公与在家上课的民众变多，用电量急升，根据台电网站显示，周三下午系统供电余裕紧涩，供电稳定度隐忧对经济负面影响的问题再度浮上台面。