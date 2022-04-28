老虎国际裁员 官方曾警告跨境互联网券商非法

消息人士透露，老虎国际裁员约五分之一，此前中国政府曾警告，允许中国人投资海外可能违反中国严格的资本管制和数据隐私规定。该公司拥有拥有中国最受欢迎的交易软件之一。

据彭博社报道，因谈论未公开信息而不愿具名的知情人士透露，小米投资的老虎国际又称老虎证券，在研究到业务拓展等多部门裁员约200人。知情人士称，许多人在收到遣散费后已离职，目前尚不清楚是否会进一步裁员。

中国人民银行金融稳定局局长孙天琦曾公开质疑互联网券商的合法性。孙天琦在今年2月和去年发表的文章中称，跨境互联网券商属非法金融活动。《人民日报》也称这些公司有违反数据隐私规定的风险。

此次裁员之际，中国对民营部门的整顿以及疫情扩威胁到经济增长，中国市场暴跌。

纽约上市的老虎国际过去12个月股价下跌83％。其最大的竞争对手、腾讯控股支持的富途同期重挫78％。

公司网站显示，老虎证券在全球拥有约1000名员工，其中近半从事研发。根据3月财报电话会议，截至2021年底，该公司拥有大约67万3000个入金账户。

此次裁员之际，中国的民营部门正日益艰难，中国政府对包括大型科技公司在内的一系列公司的整顿，也引发市场动荡。中国还加大了国内企业赴海外上市的难度。如今，疫情的爆发以及中国为求清零而实施的防疫封控正在进一步对经济增长构成威胁。中国基准股指较2021年初的高点已跌逾30％。

根据公司周二公告，美国流行的一款交易应用程序供应商罗宾汉（Robinhood Markets）也在裁员。其计划裁员约9％。

首席执行官特涅夫（Vlad Tenev）在公告中写道，员工数量的快速增长导致了一些部分岗位和职能重复。纳斯达克指数今年以来下跌了20％。