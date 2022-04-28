美国促中国在知识产权保护上做根本性改变

美国继续对中国施压，拜登政府敦促北京制定一份冗长的根本性变革清单来提高知识产权保护水平。

据彭博社报道，美国贸易代表办公室继续将中国保留在行为需监控的“优先关注名单”上。它承认，中国为解决知识产权保护和执法问题在2021年对其专利、版权和刑法进行了修订，并采取了其它措施。

但是该机构在其年度报告中写道，虽然权利人欢迎这些发展，但他们继续关切这些措施的充分性及其有效实施情况，此外还有恶意注册商标、假冒和网络盗版等长期存在的问题。

报告称：“中国需要完成改善知识产权环境所需的全方位根本变革，特别是，中国需要解决执法渠道薄弱、缺乏透明度和司法独立的问题。”

周三的报告系按法律要求发布，未必反映拜登政府任何新举措。美国贸易代表戴琪上个月表示，华盛顿不应再期望改变中国的行为，而应集中精力重建美国的工业制造基地并进行国内投资。

这份知识产权报告没有提出立即的惩罚措施，而是“寻求成为变革的积极催化剂”。它旨在提醒各国注意保护外国投资和在其市场开展业务的跨国公司利益。

优先关注名单还包括阿根廷、智利、印度、印度尼西亚、俄罗斯和委内瑞拉。去年被列入名单的乌克兰由于俄罗斯入侵而暂停评估。沙特阿拉伯则因在执法上取得进展被排除在名单之外。