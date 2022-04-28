英外长称中国若不按规则行事 崛起状态将无法持续

英国外交大臣特拉斯周三（27日）警告中国，如果不按照国际规则行事，中国崛起成为超级大国的状态就无法持续下去。她也强调，西方国家必须确保台湾有能力自卫。

据路透社报道，特拉斯于当地时间周三在英国伦敦市长官邸（Mansion House）的一次演讲中说，为应对俄罗斯入侵乌克兰而将俄罗斯孤立于世界经济之外的举动证明，民主国家的市场准入不再必然，俄罗斯的例子也已表明，当国际规则遭到破坏时，“我们已经准备好作出相应选择回应”。

她强调，包括中国在内，各国必须按照规则行事。她称，中国的进一步崛起并不是无法避免的，“我们作为七国集团几乎占全球经济量的一半，但我们对市场准入有选择性”，而中国需要与七国集团进行贸易，如果中国不按照规则行事，中国崛起成为超级大国的状态就无法持续。

特拉斯再次呼吁，北约必须得到强化，需要有全球视野，扩展到其成员以外的民主社会。

特拉斯以台湾为例称，“我们必须先发制人，与日本和澳大利亚等盟友合作，确保太平洋地区得到保护，必须确保像台湾这样的民主社会有能力自卫”。

路透社分析称，英国是世界第六大经济体，在经济和军事上都被中国压得喘不过气，但英国相信，透过软实力和战略联盟，英国可以帮助说服中国政府在一个全新、更有活力的国际体系中遵守规则。

2015年，英国时任财政部长奥斯本（George Osborne）预言英中关系将进入黄金时代（golden era），但此后，在北京以强硬手段平息香港的示威活动、英国对中国在英投资出现安全疑虑后，中英关系出现裂痕。

本月初美国财长耶伦称，中国应该劝说俄罗斯帮助结束乌克兰战争，否则中国将面临在世界范围内丧失地位的局面。北京方面则表示，坚决反对将乌克兰战争与中国和莫斯科的关系联系起来，并强调中国将捍卫中国个人和公司的权利。

