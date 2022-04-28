中国国常会提五大举措打通物流堵点

中国国务院总理李克强昨天（27日）主持召开国务院常务会议时提出五条具体举措，要求进一步打通物流堵点、畅通循环。

据新华社报道，会议指出，交通物流是市场经济的经脉，也是民生保障的重要支撑。针对近期部分地区物流受阻，国务院建立了工作机制，统筹疫情防控和物流畅通保供，加强部门协同和跨区联动，畅通国际国内物流。

会议也提出了五条举措，一是保障交通骨干网络高效运行；二是打通物流微循环，推动因疫情关停的快递等网点有序恢复运营和快递员返岗；三是强化重点区域、行业和企业物流保障；四是加强对货运经营者帮扶，从5月1日起至年底，对符合条件的快递收派服务收入免征增值税，推出1000亿元（人民币，210亿新元）再贷款支持交通运输、物流仓储业融资；最后是确保车辆通行证应发尽发、快申快办、全国互认，推广对货车司机运输过程中免费核酸和抗原检测。

受到上述消息提振，快递物流板块包括上海雅仕、音飞储存今天涨停；新宁物流、中储股份、飞力达、申通快递等跟涨。

另外，会议也指出，稳就业是经济运行保持在合理区间的关键支撑，要采取更有力举措稳就业，加大稳岗促就业政策力度，保持就业稳定和经济平稳运行。

国常会承诺促进平台经济健康发展，带动更多就业，并对失业保险参保不满一年的失业农民工，发放临时生活补助；对因疫情影响暂时失业、未参保的困难人员，也将给予临时救助。