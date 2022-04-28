卫星数据显示中国港口和建设活动大幅下降

卫星数据显示，中国的港口活动已经低于2020年新冠疫情首次爆发期间的水平，建设活动也大幅下降。这表明，随着防疫封控范围扩大，官方经济数据可能会恶化。

据彭博社报道，面对2020年以来最严重的疫情爆发，卫星图像正在成为衡量疫情影响的重要实时数据工具。总部位于纽约的SpaceKnow从太空中跟踪超过1300家工厂的活动。该公司数据显示，中国制造业产出在3月和4月初的防疫封控期间依然强劲，但库存正在增加。这可能是物流混乱的迹象，因为防疫封控导致了严重的运输中断和卡车短缺。

SpaceKnow和中国四象爱数的数据显示，港口和建筑活动大幅下滑。四象爱数通过卫星跟踪建筑工地的活动。然而，通过卫星图像跟踪的制造业和零售活动似乎支持了官方数据的趋势。

根据SpaceKnow，全国制造业产值与正常的季节性模式相符，尽管数据显示3月大部分时间的产出低于平均水平。

中国港口的情况则截然不同，活动水平已回到2020年封锁期间的低点。根据SpaceKnow，内河航运活动目前远低于2020年1月的低点。

有迹象表明工厂库存正在堆积。根据SpaceKnow的数据，越来越多的商品堆积在出口存放区，而内销汽车也大量停放在分销中心，表明汽车有产无销。

从微软到德州仪器，很多公司都警告防疫封锁的影响。3M公司高管接受采访时说，中国的防疫封控加剧了供应链压力，工人进出工厂困难，运输能力下降。

自从上海和深圳等大城市3月13日收紧疫情防控措施以来，零售需求急剧下降，但依然好于2020年中国首次爆发疫情时的水平。上周的官方数据显示，3月零售销售同比萎缩3.5%，而2020年防疫封锁期间下滑了15.8%。

鉴于今年零售销售增长乏力，意味着中国经济的动力将是投资，尤其是基础设施投资。然而，卫星数据显示备受期待的投资热潮在3月并没有出现，尽管官方数据显示3月基础设施固定资产投资同比增长12.5%。

四象爱数的卫星图像显示，中国经济重镇的建筑活动在3月份大幅下滑。深圳、上海和北京所在的三大经济圈，3月份新开工面积同比下降57%。在长三角地区，新开工面积同比下降了83%。

公路建设也表现不佳，3月份中西部地区在建公路全长8,759公里（5,443英里），同比下降10%。

这表明，中国建筑行业无法摆脱防疫封控的影响。日本小松建筑工程机械的使用数据也暗示3月建筑活动下降。

官方数据与高频数据不匹配，加剧了人们对中国经济统计数据的怀疑。经济增速是政府官员的一项关键绩效考核，因此，他们可能有报告强劲数据的动机。

Rhodium Group中国市场研究主管赖特（Logan Wright）说：“中国经济数据可信度的问题今年可能变得更加突出。”他说，在房地产行业和疫情相关困难面前，坚称中国正在款苏增长，可能“危及”官方数据的长期可信度。

