中国高校毕业生就业景气指数降至2020年来最低

智联招聘发布《2022年一季度高校毕业生就业市场景气报告》。数据显示，随着中国国内疫情反复、经济下行等因素影响，2022年第一季度高校毕业生CIER指数（中国就业市场景气指数）为0.71，降至2020年疫情暴发以来最低点，明显低于全国1.56的水平。从环比变动来看，招聘需求人数下降6%，求职申请人数上升16%。

据中新经纬报道，根据报告，从供给端来看，不同届别高校毕业生求职人数变动具有周期性特征。2021年7月之后，2021届毕业生人数逐渐下降，而2022年的毕业生进入求职市场，求职人数在8至11月逐月攀升，进入2022年后，求职人数大幅上升。部分地区疫情出现反复，互联网和教培等行业裁员，对就业市场构成一些不利影响。

报告显示，招聘需求最多行业为互联网/电子商务、中介服务、专业服务/咨询业，从需求占比来看，不同行业招聘需求集中度更高，招聘前三行业的占比达36.4%。求职人数最多行业为互联网/电子商务、房地产/建筑、专业服务/咨询、计算机软件等。

招聘需求最多城市分别为北京、深圳、上海、广州、成都；而求职人数最多城市分别为北京、成都、广州、上海、深圳。由此可见，尽管一线城市的就业景气指数相对较低，但其招聘供求总量仍然较大，由于供给明显多于需求，因此使得就业竞争激烈。

报告显示，中国一季度民营、上市公司、股份制企业就业景气较好，国有企业就业竞争激烈。上市公司、民营企业、外商独资企业的就业景气相对较高，其次是股份制和合资企业，而国企就业景气指数相对较低。报告指出，与民营企业等相比，国有企业在疫情期间的招聘需求并未出现明显缩紧，由于毕业生的“求稳”心态，使得国有企业供给人数上升明显，进而导致就业景气指数出现下降。