上海新增感染人数续降 再有47例死亡

上海新增冠病感染者人数继续下降，昨天（27日）新增本土确诊病例1292例和无症状感染者9330例，新增死亡47例。

据“健康上海12320”微信公号消息，昨天新增感染者中有432例确诊病例和9140例无症状感染者是在隔离管控中发现，其余在相关风险人群排查中发现。

昨天新增的死亡病例平均年龄84.7岁，最小年龄67岁，最大年龄101岁。患者均合并各种原发基础疾病，包括心功能不全IV级、心肌梗死、高血压三级、脑出血后遗症、糖尿病、慢性阻塞性肺病、阿尔兹海默症、帕金森病、尿毒症、乙状结肠癌等。

患者入院后原发基础疾病加重，抢救无效死亡。死亡直接原因均为基础疾病。

上海市卫健委副主任赵丹丹今天上午在发布会上说，新增死亡病例中仅一例曾接种过冠病疫苗；另外，截至4月27日24时，在定点医疗机构接受治疗的重型患者有304例、危重型48例。

赵丹丹回答媒体有关疫苗接种的问题时说，截至目前，上海全市60岁及以上老年人累计完成疫苗全程接种超360万人，全程接种率62%，完成加强免疫接种超220万人，加强接种率38%。

他说，当前上海市仍处于疫情防控关键时期，各区积极统筹做好疫情防控和疫苗接种工作，在疫情风险可控的前提下，以“老年人”为重点，积极推进疫苗接种。

他还说，为方便老年人接种，金山、奉贤、崇明、青浦等区优化了服务模式，如安排移动接种车进社区，在养老机构等设置临时接种点，专车接送社区老年人、设置老年人接种窗口等。

另据《解放日报》报道，中共中央政治局委员、中国国务院副总理孙春兰昨天在上海调研指导疫情防控工作时说，当前上海疫情防控形势总体稳中向好，社会面基本清零的区域明显增多；要坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，紧紧扭住社会面清零目标不放，一鼓作气奋力打赢疫情防控攻坚战。

她还要求紧盯疫情防控薄弱环节和突出问题，继续对老旧小区、城中村等重点点位加大攻坚力度，强化企业、建筑工地、养老院等重点场所的疫情管控力度，也要认真研判疫情走势，精准测算防控需求，提前备齐资源力量。