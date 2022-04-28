杭州今启动全市常态化核酸检测

中国杭州市从今天（28日）起启动全市常态化核酸检测工作，要求全市居民及其他在杭人员每48小时应完成至少一次核酸采样。

据“杭州发布”昨天发布常态化核酸检测的相关问答，根据市政府要求，当局将在上城区、拱墅区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、临平区、钱塘区及西湖风景名胜区开展常态化核酸检测工作，其他区县（市）同步参照实施。

在新要求下，全市居民及其他在杭人员每48小时应完成至少一次核酸采样，未准时完成的不得进入公共场所、乘坐公共交通工具等。市民只要每48小时内完成采样要求即可正常出行。

全市将布设不少于1000个采样点，包括政府机关、企事业单位、居民小区、汽车站、火车站等多种形式流动采样点。

据浙江卫生健康委今天通报，全省11个市昨天新增46起本土冠病确诊病例，其中杭州市11例，宁波市一例，绍兴市一例，金华市32例，衢州市一例。同日新增本土无症状感染者20例，其中杭州市七例，嘉兴市两例，金华市三例，衢州市四例，台州市一例，丽水市三例。

据杭州官方早前介绍，本轮疫情的特点包括：多条传播链并行，家庭聚集性特征明显，传播速度极快，本轮疫情潜伏期平均2.67天，为杭州历次疫情中传播速度最快的一次。

据彭博社报道，约有1200万人口的杭州坐拥一些知名的科技公司，例如游戏开发商网易和视频监控产品公司海康威视。亿万富豪李书福旗下的汽车制造商吉利汽车以及中国首富钟睒睒的瓶装饮料公司农夫山泉总部也设在这里。

中国各地城市正迅速采取包括大规模检测在内的各种措施，尝试在疫情失控前消灭疫情，以避免陷入像上海一样须大规模封城影响经济。这反映出地方政府在与传染性高的奥密克戎变异株搏斗时面临越来越大的风险，因为这很有可能让城市陷入长期的封锁状态，给居民和企业带来沉重的成本。