欧盟批准向受大陆打击的立陶宛公司提供援助

欧盟周二(4月26日)批准向受中国大陆贸易壁垒打击的立陶宛公司提供国家援助。

据美国之音和法新社报道，欧盟声明，欧盟委员会批准了1.3亿欧元(1.89亿新元)的财政支持，以应对“中国大陆对立陶宛的歧视性贸易限制造成的特殊情况”。

立陶宛与中国大陆关系恶化，始于该国不顾北京的强烈反对，允许台湾在维尔纽斯以“台湾”的名义开设一个代表处。

欧盟声称，立陶宛是北京的贸易胁迫的受害者，并已将此案提交世界贸易组织。美国、澳大利亚、英国和加拿大和台湾都已要求加入欧盟针对中国大陆的投诉。

除了欧盟的财政支持以外，立陶宛也正在设立1.3亿欧元的贷款基金，帮助那些受到中国大陆经济报复措施影响的立陶宛企业。另外，与台湾有合作关系的立陶宛企业也可以向台湾申请融资资金。台湾最近宣布设立2亿美元的“中东欧投资基金”和10亿美元的融资基金，推动台湾与立陶宛双边企业的合作。

去年7月，台湾外交部长吴钊燮宣布将在立陶宛首都维尔纽斯设立“驻立陶宛台湾代表处”，成为台湾在欧洲国家成立的第一个以“台湾”为名的代表处。

作为报复，北京方面降低了与立陶宛的外交关系，立陶宛的出口也被中国大陆海关拦截。有广泛报道称，北京的客户已告诫欧洲出口商，北京会切断与立陶宛的所有联系。

欧盟与中国的关系目前处于低点。在欧盟对新疆维吾尔人的困境表示担忧并批评北京侵犯维吾尔人权而引发双方之间针锋相对的制裁后，欧盟未能批准通过长时间谈判达成的中欧投资协定。

欧盟还对中国在俄罗斯入侵乌克兰问题上模棱两可的立场感到不安，并敦促北京方面更明确地反对俄罗斯总统普京发动的战争。