中国国常会释利好 仓储物流概念股飙涨

中国国常会宣布，5月1日至年底，对符合条件的快递收派服务收入免征增值税。尽快推出1000亿元再贷款支持交通运输、物流仓储业融资。因此消息，仓储物流概念股集体飙涨。

据第一财经报道，4月28日早盘，仓储物流概念股集体飙涨。截至发稿，上海雅仕、音飞储存涨停，新宁物流涨6.64%，长久物流、飞马国际等14股涨超5%。整个板块指数涨近3%，位居行业涨幅榜前列。

从全中国物流保通保畅最新发布的运行数据来看，当前，中国货物运输总体有序，货运物流持续恢复。数据显示：4月26日，铁路运输货物1103.9万吨，环比下降0.73%；全国高速公路货车通行量739.87万辆，环比上升2.81%；重点港口完成货物吞吐量3383.4万吨，环比增长3.7%，完成集装箱吞吐量73万标箱，环比增长0.6%；民航保障货运航班746班，其中国际货运航班542班，国内货运航班204班，环比上升20.7%；邮政快递揽收3.00亿件，环比上升1.4%；投递2.94亿件，环比上升2.8%。

中银证券认为，伴疫情时代下，生活物资的即时配送需求将呈现台阶式上升趋势，城市群周边前置仓储网络优化完善、仓储物流自动化智能化水平提升有望加速。因此，疫情催化物流效率提升也将拉动新的投资机会。

