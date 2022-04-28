报告：青年网民就业倾向体制内工作

报告：青年网民就业倾向体制内工作中国复旦发展研究院传播与国家治理研究中心等发布《中国青年网民社会心态调查报告（2009-2021）》显示，青年网民对体制外工作更倾向正面态度，但就业倾向体制内工作的比例更高。

据上观新闻报道，报告显示，青年网民渴望经济独立，部分青年网民对收入分配不满意，期盼社会分配状况改善。比较2010至2016与2017至2021两个时间段青年网民数据可以发现，随着年龄增长，该群体更希望摆脱对父母的经济依赖。

在就业观上，青年网民对体制外工作更倾向正面态度，但在就业选择中，倾向体制内工作的比例更高；00后较90后更倾向体制内工作；北、上、广、深等一线城市对青年网民的吸引力仍然处于上升阶段。

另外，近七成青年网民表达了不同程度的焦虑感，学习、工作、外貌、健康成为焦虑感四大来源，青年女性、海外青年、东部青年、高学历青年压力较大。

本次调查分层抽样抽取了4556个出生于1990年至2005年的来自不同区域、年龄层和教育层级的活跃青年网民作为研究样本。

课题组以2017年为界，将近千万条博文数据分为2017年以前（2009至2016）和2017年以后（2017至2021）两个时间段，以推进对中国青年网民思想价值观念变迁的理解。