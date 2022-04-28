辽宁省葫芦岛市一把手王大南出任青海省委常委

中共辽宁省葫芦岛市委书记王大南，已任青海省委常委。

据青海省湟源县融媒体中心“湟源融媒”消息，省委常委王大南4月26日来到湟源县，就红色教育、乡村振兴等工作进行调研。上述消息显示，王大南已任青海省委常委。

据新京报报道，《青海新闻联播》4月24日显示，青海省委召开务虚会暨中心组专题理论研讨会。画面显示，王大南参加了此次会议。

公开简历显示，王大南1972年10月出生，1996年7月参加工作，1993年5月加入中国共产党，博士，教授。

他曾长期任职中国医科大学，曾任中国医科大学副校长、附属盛京医院党委书记。2012年，40岁的他任辽宁省卫生厅党组书记、厅长，兼任辽宁省食品安全委员会办公室主任，机构改革后任辽宁省卫计委主任（省医改办主任）。

2018年2月，王大南任辽宁省科技厅厅长。2020年6月，他重回卫生系统，任辽宁省卫健委党组书记、提名主任，8月任辽宁省卫健委主任。

2021年3月15日，葫芦岛市领导干部大会召开，会上宣布：王大南任葫芦岛市委书记。

青海省领导最近有调整：原任青海省委组织部部长訚柏，已任青海省委副书记并继续兼任省委政法委书记；青海省委常委、宣传部部长赵月霞，已任青海省委组织部部长；青海省委常委、秘书长、省人大常委会副主任于丛乐，近日已同时担任青海省人大常委会党组书记。

目前，青海省委领导班子中，“70后”常委还有：青海省委常委、常务副省长王卫东，出生于1970年10月。

