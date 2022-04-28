魏凤和会见伊朗总统：愿推动中伊两军关系发展

中国国务委员兼国防部长魏凤和昨天（27日）在伊朗首都德黑兰与伊朗总统莱希会面，魏凤和说，愿同伊朗推动两军关系向更高水平发展。

据中国国防部今天于官网发布的新闻稿，魏凤和说，去年以来，中国国家主席习近平和伊朗总统互通电话、互致信函，引领两国全面战略伙伴关系取得新进展。此访是当前国际局势动荡不安背景下的重要访问，体现了中伊两国关系的重要。

他说，中国坚定支持伊朗维护国家主权和民族尊严，愿与伊朗团结协作，共同维护地区与世界的和平稳定。近年来，中伊两军合作领域不断拓展，中国军队愿与伊方保持战略沟通、用好合作机制、推进务实合作，推动两军关系向更高水平发展。

根据中方新闻稿，莱希说，伊中两国在国际事务中立场相近、相互支持。伊朗反对单边主义、霸权主义和外部干涉，坚定支持中国维护核心利益。

综合伊朗通讯社（IRNA）和法尔斯通讯社报道，莱希提到，伊朗愿在各个领域扩大与中国的长期战略关系。他补充道，伊朗追求的战略关系是不受国际形势发展的影响，并以政治互信为基础，而成功实施25年全面合作计划是这方面的优先事项。

莱希还说，目前伊朗和全球局势的发展比以往任何时候都更凸显出伊朗和中国之间战略合作的重要性。他也强调，单边主义和霸权主义阻止了世界经济的可持续发展，只有透过独立大国的合作，才有可能打击单边主义，并创造稳定的秩序。

同日，伊朗武装部队总参谋长巴盖里会见魏凤和，伊朗国防部长阿什蒂亚尼为魏凤和举行欢迎仪式，并进行正式会谈。巴盖里在会谈中说，北京和德黑兰将在军事训练和知识交流方面进行合作。

会谈会见中，双方还就国际地区安全形势以及伊核问题、乌克兰局势等深入交换意见，并就两军高层加强战略沟通，深化军兵种交流、联演联训、人员培训等务实合作达成多项共识。

中国官媒《环球时报》今天引述清华大学国家战略研究院研究部主任钱峰分析称，当前，一度被大国竞争、冠病疫情所掩盖的恐怖主义有死灰复燃之势。今后无论是在上合组织框架内，还是中伊两国双边层面都可以加强反恐合作，增进地区安全稳定。

钱峰认为，当前国际背景下，魏凤和出访可与到访国军方领导人面对面地交流，效果比线上视频会议更好，对增进中国与到访国双边军事合作的积极意义是显而易见的。