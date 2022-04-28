台湾本土疫情升温 卫福部估5月初确诊数逼近3万8

台湾本土冠病疫情持续攀升，卫生福利部今天（28日）到行政院会做简报时说，卫福部日前曾预估全台4月底单日确诊数破万，最高可达1万8483起，5月5日确诊数将进一步攀升至1万9258起，最高可达3万7852起。

据台湾《联合报》报道，台湾行政院发言人罗秉成在会后主持记者会，并转述行政院长苏贞昌说，因应这一波疫情变化，现阶段最重要的减灾策略，是尽可能延缓疫情达到高峰，争取更多时间打完第三剂，从源头降低罹病风险，照顾中重症患者，同时希望在力求防疫、经济、正常生活间取得平衡。

苏贞昌说，奥密克戎变异株虽已经进入广泛社区流行阶段，但从今年元旦至今四万多例，99.69％感染者都是轻症、无症状，为强化轻重症分流，保全医疗量能，本月将全面实施居家照护制度。

苏贞昌说，指挥中心已经宣布各地政府实施重点疫调、缩小匡列范围，减缩为确诊日前两天密切接触者，也实施缩短隔离时间为“3+4”。

疫苗方面，苏贞昌透露，上周六和昨天有173万剂莫德纳疫苗到位，目前第一季疫苗接种覆盖率84.6%、80%和58.6％，400万剂辉瑞、BNT亿苗近期也将完成签约。小学儿童疫苗部分，教育局接种须知、同意书转发家长，针对六岁至11岁儿童接种事宜，提供家长至少七天评估思考期，最快5月2日起能在校园接种。

至于药物方面，苏贞昌说，卫福部已经协调厂商提前供货，70万人份口服药，35万份已经全数到货。另外35万份为开口合约，只要有需要、随时可进货，注射药物瑞德西韦也有1万6000人份。

快筛剂方面，为让全民评价取得家用快筛试剂，台湾政府扩大产能、进口，指挥中心已经宣布快筛实名制今天起实施，包含4909家药局、偏乡卫生所58所，可比照口罩实名制，民众以身分证尾数单、双号分流，一份五剂500元新台币（约24新元）。