林郑：坚持外防输入内防反弹为通关创条件

香港特首林郑月娥今天（28日）说，香港第五波冠病疫情逐步受控，但港府仍将坚持“外防输入，内防反弹”的策略，为与中国大陆通关创造条件。

林郑月娥今天在面簿发布文章称，第五波冠病疫情逐步受控，阳性检测个案数字自3月初达高峰后呈持续下降趋势，复活节假期后也无出现明显反弹，让港府可如期自4月下旬分阶段调整各项限制措施，推动社会有序恢复正常运作。

不过林郑月娥说，纵然疫情回稳，为与中国大陆通关创造条件，港府仍将坚持“外防输入、内防反弹”的策略，竭力以最小代价实现最大防控效果，尽量减少疫情对社会经济发展的影响。

她也提到，提升疫苗接种率仍是特区政府抗疫的重要手段，港府将持续努力提高疫苗接种率。

据林郑月娥介绍，港府开展的行动包括在4月26日正式开展“疫苗到户接种服务”，派医护团队上门为已登记的70岁或以上未曾接种疫苗的长者和行动不便人士接种疫苗；展开新一阶段院舍疫苗接种工作，务求将现在的首针七成多比率推高至九成；加强为学童提供多元化、便利的疫苗接种途径；严格推行“疫苗通行证”，即4月底要求进入相关处所人士要已接种两剂疫苗，而到5月底则提高至三剂。

她强调，香港确诊病例每天仍有百起，她呼吁港府不能松懈，市民也不能够掉以轻心，持续用好中央支持，推动社会有序恢复正常，重振香港作为连通海内外的桥梁角色和枢纽地位。