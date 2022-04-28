台湾疫情延烧 新增本土病例首次破万

台湾冠病疫情持续延烧，今天（28日）通报新增1万1353起本土冠病确诊病例，为台湾暴发疫情以来，单日新增本土确诊病例首次破万。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天通报，台湾今天新增1万1517起确诊病例，其中1万1353起本土病例和164起境外输入病例，另外有两人昨天离世。

今天通报的1万1353起本土病例分布22个县市，其中新北市通报4552起病例最多，其次依序为台北市2424起、桃园市1481起、台中市621起、基隆市504起、高雄市340起等。

指挥中心指出，今天新增的两起死亡病例分别是台湾籍70多岁男性和60多岁女性，属重度感染个案，均未接种冠病疫苗。该名男性从中症恶化成重症，曾住进加护病房并使用呼吸器，最后合并呼吸衰竭、败血性休克死亡，有癌症、糖尿病、慢性肝病史；女性病例染疫后合并败血症、糖尿病及高血糖高渗透压血症，因接触者采检确诊，在家中昏倒并紧急送医急救无效死亡。

根据中央流行疫情指挥中心医疗应变组罗一钧通报，台湾今天还通报23起中症病例、四起重症病例。

另外，近日社群软体、网络每天频传错误的冠病确诊病例数，今天更流传“新增本土确诊1万3428人”等不正确信息，陈时中今天提醒，防疫相关资讯应以中央流行疫情指挥中心公布内容为主，并强调，散播假讯息构成犯罪，会被判处最高三年有期徒刑或并科新台币300万元（14万新元）罚金。

台湾本土冠病疫情持续攀升，卫生福利部今天（28日）到行政院会做简报时说，卫福部日前曾预估全台4月底单日确诊数破万，最高可达1万8483起，5月5日确诊数将进一步攀升至1万9258起，最高可达3万7852起。