中国副外长谢锋强调中所安全合作公开透明

中国外交部副部长谢锋强调，中国和所罗门群岛之间的安全合作公开透明，并批评澳大利亚对中国和所罗门群岛划红线。

据中国外交部网站提供的信息，谢锋今天（28日）以视频方式，在中国—太平洋岛国应对气候变化合作中心启用仪式上致辞时说，中所自主商签政府间安全合作框架协议，这是两个主权国家的神圣权利，是正常的执法安全合作，符合国际法和国际惯例。

谢锋说：“中所安全合作公开透明，不针对第三方，与所方同其他伙伴的合作以及地区现有机制并不冲突，符合所方和南太地区共同利益。”

他强调，中所安全合作与某些国家拉小圈子，搞暗箱操作，拼凑军事集团，刺激军备竞赛，加剧核扩散风险，挑动阵营对抗，导致地区局势紧张有着本质不同和天壤之别。

谢锋质问：“这些国家有什么权利对中所指手画脚？澳大利亚有什么资格对2000公里外的所罗门群岛和万里之遥的中国划‘红线’？这不是侵犯他国主权，干涉别国内政，破坏国际规则，又是什么？”

他批评造谣污蔑、诋毁抹黑、胁迫恫吓者，明目张胆推行胁迫外交，“还在挖空心思企图控制太平洋岛国，维护所谓的‘势力范围’。”

谢锋认为，太平洋是地区国家的共同家园，而不是谁家的后院或领地，应该是国际合作的大舞台，而不是地缘博弈的竞技场。

路透社昨天（27日）报道，澳洲国家情报办公室主任希勒（Andrew Shearer）称，澳洲担心在中所安全合作框架协议下，派遣到所国的中国警察，会将无情的处理方式带到所罗门群岛。