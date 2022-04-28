巴国新外长赴中使馆吊唁：不惜一切代价缉拿幕后凶手

巴基斯坦新任外交部长比拉瓦尔昨天（27日）傍晚赴中国驻巴基斯坦使馆，就卡拉奇大学孔子学院中国教师遭遇恐袭事件吊唁，并表明将对事件展开深入调查，不惜一切代价缉拿幕后凶手，对肇事者严惩不贷。

据中国驻巴基斯坦大使馆官网消息，比拉瓦尔说，他昨天刚宣誓就任，便直接前来中国驻巴使馆吊唁。中国教师作为中巴友谊的使者来到巴基斯坦，是全体巴基斯坦人民的朋友，却不幸遇难，令他和巴基斯坦人民深感痛心。

他说，巴国强烈谴责此次针对中国公民的恐怖袭击事件，向中国遇难者表示最深切的哀悼，对伤者和遇难者家属表示最诚挚的慰问。巴国政府愿全力配合中国做好事件善后工作，为伤者和遇难者家属渡过难关提供一切必要协助。

比拉瓦尔强调，恐怖主义不容姑息，巴国联邦政府和信德省政府将调动所有资源和力量，对事件展开深入调查，不惜一切代价缉拿幕后凶手，对肇事者严惩不贷。巴国视在巴中国公民安全高于一切。巴国内阁已决定采取措施，全面强化对巴国境内所有中国人员、项目和机构的安保工作。

比拉瓦尔指出，中巴友谊源远流长、久经考验，中国一次次在巴基斯坦需要帮助的时候向巴国伸出援手，对巴国发展繁荣作出重要贡献。巴国决不允许任何势力破坏中巴全天候友谊与合作，愿为中巴经济走廊建设和中国企业在巴投资营造安全有利的环境。感谢中国政府支持巴打击恐怖主义，愿学习借鉴中国反恐经验，继续同中国开展密切合作。