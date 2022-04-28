中国卫健委：本土病例和无症状感染者持续波动下降

中国国家卫生健康委新闻发言人米锋说，中国本土确诊病例和无症状感染者持续波动下降。

综合澎湃新闻和中国新闻网报道，中国国务院联防联控机制今天（28日）下午召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作并回答媒体提问。

米锋在发布会上说，中国现有本土确诊病例和正在医学观察的无症状感染者近十天来持续波动下降，一些地区陆续实现社会面清零，恢复正常生产生活秩序。

但他仍重申，要坚持“动态清零”总方针不犹豫、不动摇，杜绝麻痹大意，严防跑冒滴漏，管住重点地区重点人群，切断疫情传播链条。要聚焦重点流程环节，科学精细组织实施，防止政策执行极端化、机械化，防止层层加码。

国家卫健委疾控局副局长吴良有在发布会上说，目前中国持续面临较大的外防输入压力，发生本土疫情的风险仍然较高，国内疫情多点散发与局部性聚集性疫情并存，地区间交叉输入的风险较高，疫情防控形势严峻复杂。

他要求，各地要统筹做好假期疫情防控和人民群众正常出行的需求保障，要强化风险意识，根据当地疫情形势，科学引导群众安全有序流动，倡导本地游、周边游，降低疫情传播风险。

吴良有也建议有出游意向的公众密切关注国内疫情动态和中高风险地区的变化情况，不前往中高风险地区及其所在的县（区）旅游。

另外，国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红要求，医疗机构做好节假日期间的医疗服务安排，保证急诊24小时开放，不得出现停诊和拒诊。需长期药物治疗的慢性病患者，按照最长不超过12周的要求延长处方量，最大限度满足患者用药需求。

郭燕红也提到，中国两年来积累的救治经验对治疗奥密克戎感染行之有效，特别是中国结合两年多来的医疗救治实践以及奥密克戎变异株的特点，专门印发了《冠病救治方案（第九版）》，并加强了对各地各类医疗机构和医务人员的培训。

在重症救治方面，她说，中国培养了一批具有丰富临床经验的专家，一旦发生疫情，就会派高水平的专家团队赶赴当地，与当地的专家共同形成专家组，对于重症患者加强会诊，指导治疗。

此外，当局还坚持四集中的原则，指导地方按照集中患者、集中专家、集中资源、集中救治的原则，将患者全部收治到高水平的定点医院进行治疗。对于重症患者，当局还特别实施了“清单制”管理，确保医疗质量，保证重症医疗的救治效果。