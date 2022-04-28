大型航司日亏一亿人民币 中国劳动节旅客量料骤降

中国民航局预计，“五一”劳动节期间的旅客量将降七成，民航旅客运输量将较去年同期大幅减少。

据第一财经报道，民航局运输司介绍，截至目前的机票预订情况来看，预计“五一”假期民航将运输旅客200万人次，日均约40万人次，同比下降77%。民航各单位将继续毫不放松地做好疫情防控工作，高度关注疫情形势和变化，及时调整航线航班安排。

多位行业内人透露，由于市场持续低迷，再加上油价持续攀升，预计一季度没有客运航司可以盈利。

虽然最近由于俄乌冲突带来的国际油价飞涨有所回落，但由于与国际油价联动有滞后性，中国国内航空煤油价格预计5月将突破8000元每吨，而年初只有4700元每吨。

进入4月份的民航市场情况依然不乐观。来自航班管家的最新数据显示，4月27日，全民航执行客运航班量4094班次，同比2021年下降70.3%，航班执行率为27.5%；当天境内航司可用座公里8.4亿座公里，同比2021年同期下降72.0%，环比昨日上升9.5%。

4月27日，全民航宽体机利用率只有0.7小时/天，窄体机利用率只有2.4小时每天，支线客机利用率为1.8小时每天。TOP10航司中，航班执飞率前三分别为华夏航(54.7%)、四川航空(53.2%)、厦门航空(44.4%)，

4月27日千万级机场中，深圳宝安机场进出港航班量居于首位。航班取消率前三分别为长春龙嘉(100%)、上海虹桥(99.7%)，上海浦东(96.9%)，取消率相对较低的机场分别为成都双流(45.0%)、天津滨海(49.7%)，海口美兰(50.8%)。

民航业内人士林智杰说：“4月份民航面临前所未有的困难，油价同比上涨了75%，境内旅客量只有2019年的不到20%，大型航空公司每天都要亏掉1个亿（约2000万新元），行业性巨额亏损还在持续，在这个情况下，应该没有哪家客运航司能赚钱。”

中国目前不少城市为控制疫情，在发现阳性病例即提前启动“全域静态管理”，民航市场恢复仍然面临很大困难，疫情下赚钱的国际航班和国际货运近期也受影响，5月民航经营情况仍然难有起色。