禁言数日后 王思聪微博账号被封

中国前首富王健林之子王思聪的微博账号在被禁言数日后突然显示“无法查看”，原因不明。

有中国网民发现，王思聪的个人微博账号页面昨晚（27日）显示，“该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看。”

该账号仅显示为“用户1826792401”，粉丝数量和关注量均显示为零。微博网页版已搜索不到王思聪微博账号。

科技新媒体“三言财经”引述网民称，王思聪的微信账号疑似被限制群聊和朋友圈，该限制为永久限制，意即王思聪的微信号可能也被封。

王思聪本月14日曾在微博转发一则题为《世卫组织“推荐”连花清瘟，谁告诉你的？》的视频，还在贴文中写道：“证监会应严查以岭药业。” 不过，他过后删除这句，只留下视频。

本月19日晚，王思聪的微博页面显示被禁言。当时有网民认为，王思聪被禁言和连花清瘟事件有关，但也有人指他因质疑核酸检测而“闯祸”。有网传的微信朋友圈截图显示，王思聪写道，“每天早上的核酸检测，检测的不是阳性或阴性，而是你的奴性和血性。今天开始不会再出门做核酸了。”

最早发布《世卫组织“推荐”连花清瘟，谁告诉你的？》视频的微博账号“睡前消息编辑部”和该视频，目前都还能在微博上搜索到。

王思聪是前中国首富、万达集团董事长王健林的独生子，兼任万达集团董事，也是北京普思投资有限公司董事长。王思聪一向言行大胆，过往多次发言都成为网络热议话题，他的微博粉丝超过4000万。

