山东蓝翔校长女儿实名举报母亲 家族乱斗近10年

继“跨省打群架”、“将妻女亲手送进监狱”事件后，蓝翔技校又被送上热搜，这回则是“女儿实名举报母亲”。山东蓝翔技校校长女儿荣婷4月27日发视频实名举报自己母亲孔素英，称其母在媒体上打造虚假人设，所说内容均不属实。

据新浪新闻报道，荣婷实名发视频透露：“我们姐妹三人不想再被利用，再参与非法的事情”，其母孔素英在媒体上所说内容均不属实，孔素英非法处置商丘天伦花园小区的目的是想转移卖房款，根本不存在生活困难之说。

荣婷在视频中称，母亲孔素英曾面对媒体称其生活困难，靠娘家接济等，是“为博取同情而捏造”。荣婷称母亲持有美国绿卡，在美国西雅图有别墅，“她非法处置商丘天伦小区房产的目的是想把卖房款转移到国外去”。

荣婷透露：“商丘天伦花园小区房产是教育资产，不是家庭资产，我母亲孔素英在媒体上说的均都不实。”

对此，孔素英曾回应称，“荣婷在2021年9月份出狱，目前在济南其父亲处，视频应该是荣兰祥让她发布的。”

荣兰祥与孔素英的离婚纠纷，已经持续八年之久。

男方荣兰祥，女方孔素英，二人1986年结婚，育有两儿四女，婚后，两人从商丘市到山东省济南市谋生，后创办蓝翔技校。蓝翔技校迅速发展壮大，成为闻名全国的民办职业学校。创业成功之后，各占百分之五十的股份。但荣兰祥、孔素英矛盾不断。

2013年12月，孔素英向法院提出了离婚申请，并曝光丈夫多项罪名：一，把小三正大光明带到家里，像正常夫妻一样生活，像这样的外遇，换了好多个；二，家暴，多次用菜刀和棍棒殴打妻子，妻子身上没有断过伤，情况比《不要和陌生人说话》还惨；三，对亲生孩子不管不顾，不让孩子喊爸，要求喊自己四叔，强迫孩子在蓝翔打工，从早7点工作到晚10点。

2014年，法院判决离婚。早在2014年，在二人纠纷的房产河南商丘的天伦花园145套房产，成为了导火索，导致后来发生一场“百人跨省斗殴案”。

这次暴力斗殴的背后，是此前荣兰祥曾经承诺，要把天伦花园的房产赠送给孔素英和荣兰祥生的六个孩子，但并未过户。该小区包括房屋351套，沿街门头房及地下停车场一处，合计价值1.8亿元（人民币，下同，3773.4万新元）。

荣兰祥申请财产保全后，法院查封了这些房产，但孔素英企图非法处置查封的财产，最终导致犯非法处置查封的财产罪被控制，最后被判有期徒刑两年三个月。

孔素英在押期间，因离婚案牵出的案外案，商丘天伦花园小区274户业主被公告强制执行搬离。法院责令小区全部房产占有人在2019年3月16日之前迁出房屋（包括车库、车位、储藏室）、退出土地。

2020年4月20日，孔素英刑满释放，刚走出监狱门口就再次被济南警方带走，又因同一罪名再次成为了犯罪嫌疑人。2021年1月21日，再次被判处有期徒刑九个月后，孔素英服刑结束，此时距春节仅剩10天。

再次释放不久的孔素英，对前夫荣兰祥进行了举报，曾举报前夫荣兰祥公司偷漏税。2021年10月13日，蓝翔技校校长荣兰祥被前妻举报其实控公司涉嫌偷税。

上文提到的“河南省商丘市梁园区神火大道”土地，地块上城镇土地以使用税单位面积税额为每平方米15元，山东蓝翔房地产开发有限公司于2014年至2019年六个年度，每年应申报缴纳的税额为227190.51元，这6年共计少缴城镇土地使用税1363143.06元。

据天眼查，“河南省商丘市梁园区神火大道”土地属于山东蓝翔房地产开发有限公司开发项目，而“山东蓝翔技师学院”全资控股“山东蓝翔房地产开发有限公司”。事发后，荣兰祥于2021年2月8日退出该地产公司董事行列。